Киев останавливает транспорт и закрывает садики: полный список запретов и сроки

В Киеве приняли решение об ужесточении карантина с понедельника, 5 апреля. Работу прекратят детские садики, школу полностью перейдут на дистанционное обучение, а в транспорт, в том числе и в метро, будут пускать только по специальным пропускам. Что еще будет запрещено и ограничено - читайте далее в материале.
Такое решение было озвучено 31 марта мэром города Виталием Кличко. Ограничения усиливаются с 5 апреля и предварительно будут действовать до 16 апреля.
Весь общественный транспорт и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.
Кроме того, Виталий Кличко призвал руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить сотрудников на дистанционную работу. А кому, возможно, предоставить отпуска.
Отметим, что об необходимости локдауна говорили многие ведущие специалисты, в том числе и врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она заявила, что третья волна коронавируса в пять раз тяжелее, чем вторая - осенняя.