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Киев останавливает транспорт и закрывает садики: полный список запретов и сроки

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве приняли решение об ужесточении карантина с понедельника, 5 апреля. Работу прекратят детские садики, школу полностью перейдут на дистанционное обучение, а в транспорт, в том числе и в метро, будут пускать только по специальным пропускам. Что еще будет запрещено и ограничено - читайте далее в материале.

Такое решение было озвучено 31 марта мэром города Виталием Кличко. Ограничения усиливаются с 5 апреля и предварительно будут действовать до 16 апреля.

Что закроют с понедельника, 5 апреля:

  • школы (в том числе для младших классов);
  • детские сады;

Что будет с транспортом

Весь общественный транспорт и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Другие ограничения и запреты

  • С 1 апреля будет запрещено проведение продуктовых ярмарок.
  • Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (как, собственно, должны работать с 20 марта)

Остальные запреты, введенные 20 марта, останутся:

  • Прием посетителей заведениями культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
  • Прием посетителей в торговых центрах (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
  • Проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • Работа бассейнов;
  • Нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
  • Недистанционная форма работы предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).

Кроме того, Виталий Кличко призвал руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить сотрудников на дистанционную работу. А кому, возможно, предоставить отпуска.

Отметим, что об необходимости локдауна говорили многие ведущие специалисты, в том числе и врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она заявила, что третья волна коронавируса в пять раз тяжелее, чем вторая - осенняя.

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