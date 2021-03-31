Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни

У Києві ухвалили рішення про посилення карантину з понеділка, 5 квітня. Роботу припинять дитячі садки, школи повністю перейдуть на дистанційне навчання, а в транспорт, у тому числі і в метро, будуть пускати тільки за спеціальними перепустками. Що ще буде заборонено і обмежено - читайте далі у матеріалі.
Таке рішення було озвучено 31 березня мером міста Віталієм Кличком. Обмеження посилюються з 5 квітня і попередньо будуть діяти до 16 квітня.
Весь громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.
Крім того, Віталій Кличко закликав керівників установ, підприємств, закладів відправити співробітників на дистанційну роботу. А комусь, можливо, надати відпустки.
Зазначимо, що про необхідність локдауну говорили багато провідних фахівців, в тому числі і лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона заявила, що третя хвиля коронавірусу в п'ять разів важче, ніж друга - осіння.