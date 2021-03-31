Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни

У Києві ухвалили рішення про посилення карантину з понеділка, 5 квітня. Роботу припинять дитячі садки, школи повністю перейдуть на дистанційне навчання, а в транспорт, у тому числі і в метро, будуть пускати тільки за спеціальними перепустками. Що ще буде заборонено і обмежено - читайте далі у матеріалі.

Таке рішення було озвучено 31 березня мером міста Віталієм Кличком. Обмеження посилюються з 5 квітня і попередньо будуть діяти до 16 квітня.

Що закриють з понеділка, 5 квітня:

школи (в тому числі для молодших класів);

дитячі садки;

Що буде з транспортом

Весь громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.

Інші обмеження і заборони

З 1 квітня буде заборонено проведення продуктових ярмарків.

Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос або доставку (як, власне, повинні працювати з 20 березня)

Інші заборони, введені 20 березня, залишаться:

Прийом відвідувачів закладами культури та розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали тощо)

Прийом відвідувачів у торгових центрах (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії)

Проведення релігійних богослужінь на площі менше 10 квадратних метрів на одну людину

Проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів

Присутність глядачів на спортивних змаганнях

Робота басейнів

Знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)

Недистанційна форма роботи підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури)

Крім того, Віталій Кличко закликав керівників установ, підприємств, закладів відправити співробітників на дистанційну роботу. А комусь, можливо, надати відпустки.