На Киев и область надвигается гроза и ливень: когда ждать опасную погоду

В Киеве и области сегодня, 27 августа, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Непогода с ливнем и грозой придет во второй половине дня, вечером и ночью. Синоптики и спасатели предупредили украинцев об опасности и посоветовали не ходить под рекламными щитами, высокими деревьями и не купаться.

Так, гроза с I уровнем опасности, "желтого" цвета ожидается в Украине в ближайшие часы и до конца суток. Ветер может быть шквалистым с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Специалисты напомнили жителям столицы и области выключить электроприборы, телевизор от антенны. Окна лучше закрыть, а за металлические входные двери не браться.

При сильном ветре нужно соблюдать такие меры предосторожности:

плотно закройте все окна, уберите с балконов и лоджий предметы, что могут вывалиться;

если вы на улице, держитесь подальше от билбордов, линий электропередач, рекламных щитов, высоких старых деревьев (особенно тополей);

при сильных порывах ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Во время грозы не стоит также сидеть на полянах, купаться, ходить по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Как спрятаться от грозы, если вы на природе

В такой ситуации лучше спуститься в низину (ямку, ров) или отойти от отдельно стоящих высоких столбов, вышек, водоемов. Группе людей советуют стоять поодиночке.

Металлические предметы с себя лучше снять и положить отдельно. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя).

В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на сентябрь и теперь обещают, что первый месяц осени будет довольно жарким.