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Киев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихии

STYLERПроисшествия    16.04.2020 - 17:06
Киев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихии
Пылевая буря в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Пылевая буря в Киеве погрузила столицу в облако густого смога

Киев накрыла пылевая буря в четверг, 16 апреля. Ветер с порывами от 16 до 12 метров в секунду поднял в воздух частички пыли, и столица окуталась густым смогом. В сети появились фото и видео от жителей разных районов столицы.

В КГГА уже отреагировали, назвав причиной пылевой бури изменения климата. По мнению властей, всему виной воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Все это вместе с северо-западным ветром привело к такому явлению.

Киев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихииКиев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихииКиев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихии

Киев накрыла пылевая буря (фото: facebook.com/DVisti)

Жителей Киева призвали в случае выхода на улицу - что лучше не делать из-за карантина - держаться подальше от рекламных щитов, больших деревьев и линий электропередач.

Киев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихии

Пылевая буря на Оболони (фото: РБК-Украина)

Киев накрыла жуткая пылевая буря: фото и видео стихии

В Киеве пылевая буря, Оболонь (фото: facebook.com/ObolonSmog)

"Пылевые бури в Украине - случаются, летом и как раз весной, вот при таких условиях, когда сухо и ветрено", - написала синоптик Наталка Диденко, показав видео с Голосеевского района, и посоветовала закрыть окна и увлажнять помещение.

Диденко говорит, что уже завтра, 17-го апреля, ветер стихнет, лишь в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым.

Опубліковано Наталкою Діденко Четвер, 16 квітня 2020 р.

Пылевая буря в Голосеевском районе (видео: facebook.com/tala.didenko)

Пользователи сети пишут, что сегодня подобное происходит не только в столице, но и в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях.

"Кроме Киева в пылевой ловушке оказались Ирпень, Буча, Софиевская Борщаговка и прочие населенные пункты",

Не хватало еще саранчи и камней с неба... Киев накрыла пылевая буря. Кроме Киева в пылевой ловушке оказались Ирпень, Буча, Софиевская Борщаговка и прочие населенные пункты Ukraine Top News

Опубліковано Knewsmd Четвер, 16 квітня 2020 р.

Пылевая буря в Киевской области (видео: facebook.com/watch/knewsmd)

Ранее мы писали, что в Одесской области на видео сняли огромный смерч.

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