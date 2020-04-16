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Київ накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихії

STYLERПодії    16.04.2020 - 17:06
Київ накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихії
Пилова буря в Києві (колаж: РБК-Україна)

Пилова буря в Києві занурила столицю в хмару густого смогу

Київ накрила пилова буря у четвер, 16 квітня. Вітер з поривами від 16 до 12 метрів за секунду підняв у повітря частинки пилу, і столиця закуталася в густий смог. У мережі з'явилися фото і відео від жителів різних районів столиці.

У КМДА вже відреагували, назвавши причиною пилової бурі зміни клімату. На думку влади, всьому виною повітряна ерозія грунтів, зниження рівня грунтових вод. Все це разом з північно-західним вітром призвело до такого явища.

Київ накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихіїКиїв накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихіїКиїв накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихії

Київ накрила пилова буря (фото: facebook.com/DVisti)

Жителів Києва закликали у разі виходу на вулицю краще не робити через карантин - триматися подалі від рекламних щитів, великих дерев та ліній електропередач.

Київ накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихії

Пилова буря на Оболоні (фото: РБК-Україна)

Київ накрила моторошна пилова буря: фото та відео стихії

У Києві пилова буря, Оболонь (фото: facebook.com/ObolonSmog)

"Пилові бурі в Україні - трапляються, влітку і навесні, за таких умов, коли сухо і вітряно", - написала синоптик Наталка Діденко, показавши відео з Голосіївського району, і порадила зачиняти вікна і зволожувати приміщення.

Діденко каже, що вже завтра, 17-го квітня, вітер стихне, лише у східних областях ще побуде поривчастим, а в Приазов'ї - штормовим.

Опубліковано Наталкою Діденко Четвер, 16 квітня 2020 р.

Пилова буря в Голосіївському районі (відео: facebook.com/tala.didenko)

Користувачі мережі пишуть, що сьогодні подібне відбувається не тільки в столиці, але і в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

"Крім Києва у пиловий пастці опинилися Ірпінь, Буча, Софіївська Борщагівка та інші населені пункти", - сказано в Facebook-групі "Knewsmd".

Не вистачало ще сарани і каміння з неба... Київ накрила пилова буря. Крім Києва у пиловий пастці опинилися Ірпінь, Буча, Софіївська Борщагівка та інші населені пункти Ukraine Top News

Опубліковано Knewsmd Четвер, 16 квітня 2020 р.

Пилова буря в Київській області (відео: facebook.com/watch/knewsmd)

Раніше ми писали, що в Одеській області на відео зняли величезний смерч.

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