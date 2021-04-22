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Киев накроет грозой и градом: спасатели сделали предупреждение

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве и Киевской области в четверг 22 апреля может серьезно испортиться погода. Спасатели предупредили о надвигающейся грозе с градом и "желтом" уровне опасности.

Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня грозы, местами град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодняшний день, несмотря на возможное ухудшение погоды, будет самым теплым в ближайшей перспективе. Синоптики прогнозируют +15+18 градусов в столице и области.

Скрин: Погода в Киеве 22 апреля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой дальше

В Укргидрометцентре предупреждают о сильных заморозках 24-27 апреля.

"Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Уже 23 апреля днем в Киеве пасмурно и дождь, температура +7+9 градусов. С 24 по 26 число днем +7+10, ночью заморозки до -2 градусов.

Отметим, что вчера, 21 апреля, в небе над Киевом заметили невероятно красивую радугу. Явление стало первым в этом году.

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