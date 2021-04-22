RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ накриє грозою і градом: рятувальники зробили попередження

Автор: Світлана Мащенко

У Києві та Київській області в четвер 22 квітня може серйозно зіпсуватися погода. Рятувальники попередили про грозу, що насувається, з градом і "жовтий" рівень небезпеки.

Про це йдеться в прес-службі ДСНС.

"За інформацією Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця дня грози, місцями град (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що сьогоднішній день, попри можливе погіршення погоди, буде найтеплішим в найближчій перспективі. Синоптики прогнозують +15+18 градусів у столиці та області.

Скрін: Погода в Києві 22 квітня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою далі

В Укргідрометцентрі попереджають про сильні заморозки 24-27 квітня.

"Вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий). У південних, 24 квітня і в центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Вже 23 квітня вдень у Києві похмуро і дощ, температура +7+9 градусів. З 24 по 26 число вдень +7+10, вночі заморозки до -2 градусів.

Зазначимо, що вчора, 21 квітня, в небі над Києвом помітили неймовірно красиву веселку. Явище стало першим цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївПогода
Читайте також
У Києві показали "робочу" схему нахабних злодіїв: прямо на ходу
Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні
Прогноз погоди