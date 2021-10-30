Киев идет на локдаун: в пунктах вакцинации огромные очереди (фото)

В Киеве, в котором с первого ноября ужесточают карантинные ограничения , возникли большие очереди в пунктах COVID-вакцинации.

Фото очередей опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Лина Тесленко.

Так, в столичном Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 образовались огромные очереди из желающих вакцинироваться

По словам Тесленко, люди по несколько часов стоят в очереди на улице, чтобы попасть в середину. Впрочем, и в центре также есть очередь.

"Люди возмущаются, что записались, но на ту запись никто не обращает внимания. Все равно надо стоять в очереди, правда, очередь "по записи" движется чуть быстрее", - написала она.

В Киеве образовалась огромная очередь из желающих вакцинироваться (facebook.com/Лина Тесленко)

В комментариях пользователи поражены от такого количества желающих вакцинироваться.