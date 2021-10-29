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В Киеве 1 ноября отменят три городские электрички: список

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Киев, Пятница 29 октября 2021 16:38
В Киеве 1 ноября отменят три городские электрички: список Фото: в Киеве 1 ноября не будут ходить три электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве в понедельник, 1 ноября, отменят городские электрички на трех направлениях. Как пояснили в Киевпасстрансе, это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в столичной организации, 1 ноября отменяются следующие электрички:

  • 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
  • 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
  • 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

В Киевпасстрансе пояснили, что решение по отмене электричек принято по техническим причинам. В организации пообещали сообщить о возобновлении движения на этих направления дополнительно.

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