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Школы Киева уходят на каникулы преждевременно: в КГГА назвали дату

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Киев, Пятница 22 октября 2021 10:11
Школы Киева уходят на каникулы преждевременно: в КГГА назвали дату Фото: школы Киева уходят на каникулы раньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени. Школьники пойдут на отдых уже завтра, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире Украина24.

"Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Школьники точно будут на каникулах одну неделю", - рассказал Поворозник.

По его словам, после недели каникул в КГГА будут принимать решение: продолжить их, или же перевести учеников на дистанционное обучение.

"Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса", - добавил Поворозник.

Напомним, в "красную" зону адаптивного карантина в ближайшее время внесут Киев.

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Киев школа
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