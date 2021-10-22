Школы Киева уходят на каникулы преждевременно: в КГГА назвали дату

В Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени. Школьники пойдут на отдых уже завтра, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире Украина24.

"Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Школьники точно будут на каникулах одну неделю", - рассказал Поворозник.

По его словам, после недели каникул в КГГА будут принимать решение: продолжить их, или же перевести учеников на дистанционное обучение.

"Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса", - добавил Поворозник.