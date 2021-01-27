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На Киев движется снегопад: в городе предупреждают о заторах

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 27 января синоптики прогнозируют мощный снегопад. В столице в ближайшие два дня ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом свидетельствуют данные радара погоды.

Синоптики сообщают, что осадки начнутся вечером 27 января. Вначале будет идти дождь, а потом он перейдет в мокрый снег.

Температура воздуха вечером ожидается от +1 до +2 градусов выше нуля. По словам экспертов, 28 января значительно похолодает. Температура воздуха опустится до -6 градусов, будет идти снег.

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Отметим, что обычно такие погодные условия приводят к заторам на дорогах и многочисленным авариям. Автомобилистам, если есть возможность, лучше оставить машины дома и не выезжать.

В Киеве 27 и 28 января ожидается снегопад

Как мы ранее сообщали, после западных областей Украины снегопад пришел в Одессу. Осадки полностью засыпали город и он оказался парализован.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве.

Прогноз погоды
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