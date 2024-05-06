Кидали каміння та били підвісною колодою. В парку Рівного двоє молодиків знущалися з тварин

В Рівному правоохоронці шукають двох молодиків, які знущалися з тварин. Це сталося у парку історичної реконструкції "Оствиця".

Деталі жорстокого поводження з тваринами у Рівному

Так, двоє хлопців спершу кидали каміння у свиню, потому упродовж 5 хвилин били підвісною колодою барана. Двох молодиків, які жорстоко поводилися з тваринами зафіксували камери відеоспостереження.

Керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця" розказав, що зазвичай у цей час на території парку гуляє багато людей. Однак, зауваження молодикам ніхто не зробив. На щастя, тварини в наслідок інциденту не постраждали.

"Вони брали витягували і зі всієї сили кидали, ловили момент, щоб він пропустив, а він думав, що з ним граються, бо з ним ми граємось м`ячиком, кидаємось. Травм я не побачив, я не лікар, здається не жаліється, їсть, поверхнево я нічого не бачив. Це просто збурює все в середині. Притомні люди, при здоровому глузді, психічно-здорові такого б не зробили. Це не вкладається ні в які рамки така поведінка", - розповідає Юрій Ойцюсь.

Працівники парку опублікували відео інциденту у соціальних мережах та написали заяву в поліцію. Тепер, якщо хлопців знайдуть, за скоєне їм загрожує штраф або ж навіть арешт.

Поліція знайшла хлопців

Інспектори ювенальної превенції встановили правопорушників. Ними виявилися 20-річний житель Сарненського району та 19-річний житель Тернопільщини, які нині мешкають у Рівному.

Хлопці пояснили, що не мали наміру кривдити тварин, а коли побачили відео в соцмережах, то ж звернулись до адміністрації парку. Втім, там повідомили, що вже написали заяву у поліцію. Тим часом на їхній слід вийшли і правоохоронці: встановили та поспілкувалися з їхніми знайомими. Тож наступного дня порушники самостійно прийшли у поліцію.

Після з’ясування усіх обставин інспектори ювенальної превенції склали на них адміністративні протоколи за дрібне хуліганство за статтею 173 КУпА.