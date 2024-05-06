Кидали каміння та били підвісною колодою. В парку Рівного двоє молодиків знущалися з тварин
В Рівному правоохоронці шукають двох молодиків, які знущалися з тварин. Це сталося у парку історичної реконструкції "Оствиця".
Про інцидент розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Рівне1.
Деталі жорстокого поводження з тваринами у Рівному
Так, двоє хлопців спершу кидали каміння у свиню, потому упродовж 5 хвилин били підвісною колодою барана. Двох молодиків, які жорстоко поводилися з тваринами зафіксували камери відеоспостереження.
Керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця" розказав, що зазвичай у цей час на території парку гуляє багато людей. Однак, зауваження молодикам ніхто не зробив. На щастя, тварини в наслідок інциденту не постраждали.
"Вони брали витягували і зі всієї сили кидали, ловили момент, щоб він пропустив, а він думав, що з ним граються, бо з ним ми граємось м`ячиком, кидаємось. Травм я не побачив, я не лікар, здається не жаліється, їсть, поверхнево я нічого не бачив. Це просто збурює все в середині. Притомні люди, при здоровому глузді, психічно-здорові такого б не зробили. Це не вкладається ні в які рамки така поведінка", - розповідає Юрій Ойцюсь.
Працівники парку опублікували відео інциденту у соціальних мережах та написали заяву в поліцію. Тепер, якщо хлопців знайдуть, за скоєне їм загрожує штраф або ж навіть арешт.
Поліція знайшла хлопців
Інспектори ювенальної превенції встановили правопорушників. Ними виявилися 20-річний житель Сарненського району та 19-річний житель Тернопільщини, які нині мешкають у Рівному.
Хлопці пояснили, що не мали наміру кривдити тварин, а коли побачили відео в соцмережах, то ж звернулись до адміністрації парку. Втім, там повідомили, що вже написали заяву у поліцію. Тим часом на їхній слід вийшли і правоохоронці: встановили та поспілкувалися з їхніми знайомими. Тож наступного дня порушники самостійно прийшли у поліцію.
Після з’ясування усіх обставин інспектори ювенальної превенції склали на них адміністративні протоколи за дрібне хуліганство за статтею 173 КУпА.
Раніше ми писали, що українські полярники показали фото рідкісного кита.
Також ми писали про тварин які виходять з води лише для створення сім'ї.