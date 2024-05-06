Бросали камни и били подвесным бревном. В парке Ровно двое молодых людей издевались над животными

В Ровно правоохранители ищут двух молодых людей, которые издевались над животными. Это произошло в парке исторической реконструкции "Оствица".

Детали жестокого обращения с животными в Ровно

Так, двое парней сначала бросали камни в свинью, поэтому в течение 5 минут били подвесным бревном барана. Двух молодых людей, которые жестоко обращались с животными, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Руководитель клуба исторической реконструкции "Оствица" рассказал, что обычно в это время по территории парка гуляет много людей. Однако замечания молодым людям никто не сделал. К счастью, животные в результате инцидента не пострадали.

"Они брали вытаскивали и изо всех сил бросали, ловили момент, чтобы он пропустил, а он думал, что с ним играют, потому что с ним мы играем мячиком, бросаемся. Травм я не увидел, я не врач, кажется не жалуется, ест, поверхностно я ничего не видел. Это просто возмутительно. Нормальные люди бы никогда такого не сделали. Это ни в какие рамки не вписывается", - рассказал Юрий Ойцюсь.

Сотрудники парка опубликовали видео инцидента в социальных сетях и написали заявление в полицию. Теперь, если ребят найдут, за совершенное им грозит штраф или даже арест.

Полиция нашла парней

Инспекторы ювенальной превенции установили правонарушителей. Ими оказались 20-летний житель Сарненского района и 19-летний житель Тернопольщины, которые живут в Ровно.

Парни объяснили, что не намеревались обижать животных, а когда увидели видео в соцсетях, то обратились в администрацию парка. Впрочем, там сообщили, что уже написали заявление в полицию. Между тем, на их след вышли и правоохранители: установили и пообщались с их знакомыми. На следующий день нарушители самостоятельно пришли в полицию.

После выяснения всех обстоятельств инспекторы ювенальной превенции составили административные протоколы за мелкое хулиганство по статье 173 КУпА.