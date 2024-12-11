6 способів створити вдома приємний зимовий настрій

Зимовий настрій відрізняється від літнього, адже взимку хочеться затишку і спокою, а не активних дій. Проте, не обов'язково впадати у зимову депресію, можна створити атмосферу тепла й затишку, навіть коли за вікном холодно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість простих способів, які допоможуть вам створити зимову атмосферу в інтер'єрі.

Очищайте вікна від зайвих штор

Зимовий світло швидко зникає, тому важливо скористатися кожною можливістю впустити його в кімнату. Замість важких фіранок повісьте римські штори або просто залиште підвіконня чистим.

Це допоможе не тільки збільшити кількість світла, але й створить на підвіконні затишний куточок для читання або релаксації. Виберіть прозорі штори, якщо ваші вікна виходять на не найкращий вигляд, але хочете додати трохи світла в кімнату.

Роздрукуйте фотографії з відпустки

Зима - чудовий час, щоб нарешті перебрати свої фотографії з відпустки. Виберіть найкращі кадри і роздрукуйте їх, створюючи на стіні пам'ятну галерею. Це простий, але ефективний спосіб наповнити ваш простір теплими спогадами про літо і подорожі.

Фотографії нагадуватимуть про сонце, море і теплі вечори, створюючи особливу атмосферу навіть у найсумніші зимові дні. Можна експериментувати з розташуванням - не обов'язково вішати фотографії на стіну, спробуйте поставити їх на полицю, змінюючи їх за настроєм.

Фотографії на стінах нагадають про літо (фото: Freepik.com)

Використовуйте скляні клоші для декору

Скляні клоші - це чудовий спосіб створити в кімнаті атмосферу зимового дива. Ви можете використовувати їх для розташування маленьких композицій - від новорічних декорацій до маленьких садів із мохом або сухоцвітами.

Клоші створюють відчуття, що предмети захоплені сніговою королевою і чекають на весну. Наповнюйте їх тим, що приносить радість вам та вашій родині, – це може бути навіть невелика колекція ваших улюблених прикрас.

Сучасні клоші чудово підходять для створення зимової магії у вашому домі, надаючи декору елегантності і загадковості.

Організуйте міні-бар у вітальні

Зимові вечори і святкові зустрічі завжди супроводжуються гарячими напоями, що створюють особливу атмосферу затишку. Ви можете організувати міні-бар у своїй вітальні, де зберігатимуться всі необхідні інгредієнти для гарячого чаю, глінтвейну або коктейлів.

Такий куточок буде не лише практичним, але й стилістично привабливим, особливо якщо ви створите його в красивих посудинах, додаючи декоративні елементи, як-от печиво чи свічки. Він стане центром зимових вечорів, де збираються друзі та родина, щоб насолодитись теплом і комфортом разом.

Трішечки "зігриваючих напоїв" взимку не завадять (фото: Freepik.com)

Додайте більше світла

Світло - важливий елемент зимового декору. Взимку, коли дні коротші, а світла так мало, особливо важливо мати кілька джерел теплого світла. Свічки, лампи та гірлянди можуть створити чарівну атмосферу затишку і тепла.

Використовуйте різні висоти та розміри свічників для створення цікавої композиції, яка буде нагадувати камін з легким потріскуванням. Ароматні свічки додадуть ще більше атмосфери, розповсюджуючи запахи хвойних дерев, цитрусів або спецій, що допоможуть створити зимову казку у вашому домі.

Використовуйте текстиль для комфорту

Текстиль - це один з найкращих способів додати затишку у ваш інтер'єр. М'які пледи, теплі ковдри, подушки з флісу чи вовни зроблять вашу оселю справжнім притулком від холодів.

Вибирайте тканини, які створюють комфортну атмосферу - м'які, приємні на дотик і з теплими кольорами. Для створення особливого зимового настрою ідеально підійдуть натуральні матеріали, які додають атмосферу теплоти і затишку у вашому домі.