Кібернетик сказав, чи може в Україні з'явитися своя Кремнієва долина

Американська Кремнієва долина відома в всьому світі завдяки великій кількості високотехнологічних компаній, які там розташовані. Саме там створюють більшість новітніх розробок - починаючи від мікропроцесорів до комп'ютерів і закінчуючи біотехнологіями.

Про те, чи може в Україні з'явитись своя Кремнієва долина, розповів завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики імені В. Глушкова НАН України, доктор фізико-математичних наук Олександр Летичевський в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна в Україні створити свою Кремнієву долину

"В Україні одні із найкращих розробників програмного забезпечення. Ви подивіться, зараз у хакатонах (форум розробників програмного забезпечення - Ред.) перемагають вихідці з України. Тому думаю, що все ще буде. На жаль, зараз складна ситуація. Але у нас можна і треба будувати Кремнієву долину. Ми маємо дуже серйозну школу програмування", - заявив кібернетик.

Летичевський додав, що у 80-ті роки Інститут кібернетики був молодіжним закладом. Це була своя Кремнієва долина з величезною кількістю напрямів та систем.

"У того ж Віктора Глушкова було багато розробок, які так і не дійшли до впровадження. У нас тут була перша у світі персоналка, інтернет, автоматичне доведення теорем і ще багато чого створено. У нас може таке бути і в майбутньому, якщо дати відповідні умови", - наголосив кібернетик.

Які новітні розробки зараз ведуться в Україні

"Ми працюємо в області кібербезпеки. Штучний інтелект допомагає нам розрізняти атаки на комп’ютер, мережеве середовище. Тобто, ми вивчаємо трафік попередніх атак, тренуємо нейронну мережу і вже можемо визначити, що це за атака. Ця розробка дає непогані результати", - розповів Летичевський.

Також він додав, що в Інституті кібернетики вивчають використання нейронної мережі в наукових експериментах. Зокрема, у хімії, фізиці.

"Наприклад, якщо потрібно синтезувати якусь речовину із певними властивостями, то є величезна кількість варіантів, як її можна отримати. Таких комбінацій може бути нескінченна кількість. І тут допоможуть методи штучного інтелекту - вони підказують напрям пошуку на досвіді попередніх даних. Це цінне використання", - пояснив науковець.

Також українські кібернетики проводять дослідження, за допомогою яких нейромережа може показати, як людська клітина реагуватиме на певні ферменти при лікуванні раку. З цією технологією можна отримувати найкращий сценарій, який приведе до того, що пухлинна клітина загине. В Інституті також є розробка, яка аналізує рентгенівські знімки та визначає, чи є у пацієнта хвороба.