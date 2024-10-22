5 звичайних іграшок з СРСР, які зараз коштують десятки і сотні тисяч гривень

Ляльки

Ляльки були одними з найпопулярніших іграшок для дівчаток у Радянському Союзі, і зараз вони є одним із найпоширеніших об'єктів колекціонування. Вони мали характерний вигляд - більшість ляльок виготовляли з пластмаси або целулоїду, а їх одяг шився з тканини.

Особливо цінними серед колекціонерів є ляльки з рухомими кінцівками та такими деталями, як очі, що закривалися. Деякі ляльки були справжніми "мінімоделями", одягненими у традиційні або сучасні вбрання, що відображали тогочасну моду.

Окремі серії ляльок випускалися до знаменних подій, таких як Олімпіада-80, і саме ці екземпляри тепер вважаються найбільш рідкісними. Колекціонери шукають також ляльок радянського виробництва, що були виготовлені у співпраці з іншими країнами соцтабору, такими як Чехословаччина або НДР.

Ця лялька "Левко-українець" коштує зараз 94 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Лялька "Таша плаче" вміє "розмовляти" та коштує 25 500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Машинки - іграшки для хлопчиків

Машинки були популярними іграшками для хлопчиків у СРСР і залишаються улюбленим об'єктом для колекціонерів.

Радянські іграшкові автомобілі часто виготовлялися з металу, що робило їх довговічними. Вони мали простий, але міцний дизайн, що дозволяло дітям використовувати їх у різних іграх.

У СРСР випускалися моделі легкових автомобілів, вантажівок, автобусів і навіть спецтехніки, таких як пожежні машини та швидка допомога. Деякі машинки були копіями справжніх автомобілів радянського виробництва, таких як "Жигулі", "Москвич" або "Волга", що надавало їм ще більшої популярності.

Сьогодні колекціонери цінують машинки за їхню автентичність, а добре збережені екземпляри з оригінальним забарвленням є справжньою знахідкою.

Пожежна машина ЗІС-150 продається за 90 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Залізний паротяг ТМНК продають за 20 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Педальні автомобілі

Педальні автомобілі - це особлива категорія радянських іграшок, яка викликає справжній захват серед колекціонерів.

Такі іграшки виготовлялися з металу і були реалістичними копіями справжніх автомобілів, з педалями замість двигуна. Вони призначалися для дітей, які могли "їздити" на них, як на справжніх авто, відштовхуючись ногами.

Найвідоміші моделі педальних автомобілів копіювали такі радянські машини, як "Москвич" або "Чайка". Ці автомобілі були великою розкішшю, і мати такий транспорт у дитинстві було справжньою мрією багатьох радянських дітей.

Сьогодні педальні автомобілі цінуються за їхній унікальний дизайн і рідкість - добре збережені екземпляри можуть досягати значної вартості на аукціонах і є гордістю будь-якої колекції.

Педальний дитячий автомобіль "Лайка" оцінюється сьогодні у 150 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)