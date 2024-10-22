5 обычных игрушек из СССР, которые сейчас стоят десятки и сотни тысяч гривен

Куклы

Куклы были одними из популярнейших игрушек для девочек в Советском Союзе, и сейчас они являются одним из самых распространенных объектов коллекционирования. Они выглядели характерно - большинство кукол изготовляли из пластмассы или целлулоида, а их одежда шилась из ткани.

Особенно ценны среди коллекционеров куклы с подвижными конечностями и такими деталями, как закрывающиеся глаза. Некоторые куклы были настоящими "минимоделями", одетыми в традиционные или современные наряды, отражавшие тогдашнюю моду.

Отдельные серии кукол выпускались до знаменательных событий, таких как Олимпиада-80, и именно эти экземпляры теперь считаются наиболее редкими. Коллекционеры ищут также кукол советского производства, изготовленных в сотрудничестве с другими странами соцлагеря, такими как Чехословакия или ГДР.

Эта кукла "Левко-украинец" стоит сейчас 94 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Кукла "Таша плачет" умеет "разговаривать" и стоит 25 500 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Машинки - игрушки для мальчиков

Машинки являлись популярными игрушками для мальчиков в СССР и остаются любимым объектом для коллекционеров.

Советские игрушечные автомобили часто производились из металла, что делало их долговечными. Они имели простой, но крепкий дизайн, что позволяло детям использовать их в разных играх.

В СССР выпускались модели легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и даже спецтехники, таких как пожарные машины и скорая помощь. Некоторые машинки были копиями настоящих автомобилей советского производства, таких как "Жигули", "Москвич" или "Волга", что придавало им еще большую популярность.

Сегодня коллекционеры ценят машинки за их подлинность, а хорошо сохранившиеся экземпляры с оригинальной окраской являются настоящей находкой.

Пожарная машина ЗИС-150 продается за 90 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Железный паровоз ТМНК продают за 20 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Педальные автомобили

Педальные автомобили - это особая категория советских игрушек, вызывающая настоящий восторг среди коллекционеров.

Такие игрушки изготовлялись из металла и являлись реалистичными копиями настоящих автомобилей, с педалями вместо двигателя. Они предназначались для детей, которые могли "ездить" на них как на настоящих авто, отталкиваясь ногами.

Самые известные модели педальных автомобилей копировали такие советские машины, как "Москвич" или "Чайка". Эти автомобили были большой роскошью и иметь такой транспорт в детстве было настоящей мечтой многих советских детей.

Сегодня педальные автомобили ценятся за их уникальный дизайн и редкость - хорошо сохранившиеся экземпляры могут достигать значительной стоимости на аукционах и являются гордостью любой коллекции.

Педальный детский автомобиль "Лайка" оценивается сегодня в 150 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)