Які засоби та продукти можуть провокувати акне: список ворогів здорової шкіри

Де найчастіше з'являються висипи

Акне - це хронічне запальне захворювання, яке вражає волосяні фолікули та прилеглі до них сальні залози. Хвороба проявляється у вигляді закритих та відкритих комедонів, запальних папул та гнійничків. Надалі на шкірі можуть залишатися плями постакне та рубці.

Найчастішим анатомічним місцем локалізації акне на тулубі є верхня частина спини (52 %). Менш часто хвороба проявляється на верхній частині грудей (30 %), нижній частині спини (22 %), плечах та верхніх кінцівках (16 %), шиї (8 %).

Зазвичай люди, які мають акне на обличчі, також можуть мати прояви хвороби на тулубі.

Також висип на тулубі частіше залишає після себе рубці. До того ж шкіра на тілі частіше піддається тертю, поту та тиску. Тому ці фактори можуть посилювати акне.

Як лікувати

Поява акне на тулубі важче піддається лікуванню.

Лікування може бути місцевим (зовнішнє нанесення лікувальних засобів) чи системним (приймання системних ретиноїдів та антибіотиків). Вибір методу лікування залежить від ступеня тяжкості захворювання, площі ураження та наявності рубців.

Чого уникати

У нашому повсякденному житті є дії, які можуть сприяти погіршенню акне. Тож, окрім призначеного лікарем лікування, варто дотримуватися простих правил, які пришвидшить та покращить стан шкіри.

Уникайте інтенсивного пітніння

Варто носити вільний одяг із бавовни або інших натуральних тканин. Якщо ви регулярно займаєтесь спортом, то періть одяг після кожного тренування. Також після тренування варто якомога швидше прийняти душ і переодягнутися.

Відмовтеся від скрабів, мочалок та щіток для тіла

У душі на ділянки висипу можна наносити очищувальні гелі з бензоїл пероксидом чи кислотами. Засіб необхідно намилити в руках та залишити піну на шкірі на 2–3 хвилини, щоб вона встигла спрацювати.

Використання скрабів та інших засобів може лише погіршити стан шкіри.

Уникайте тертя

Рюкзак краще замінити на сумку, яку краще тримати в руці чи на передпліччі.

Уникайте потрапляння масок та кондиціонерів для волосся

Такі засоби можуть містити комедогенні складники. Рекомендується мити голову з нахилом уперед.

Наносьте сонцезахисний крем

Такий крем варто наносити, якщо ви носите відкритий одяг у місцях висипу.

Це допоможе профілактувати плями постакне та буде запобігати загостренню висипки внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання.

Чи допоможе дієта позбавитись від акне

Фахівці кажуть, що ніякі спеціальні дієти не є ефективними для лікування акне. Проте є рекомендації, які можуть допомогти зменшити прояви хвороби.

Зокрема, такі продукти, як солодкі напої, фастфуди, десерти, білий рис та білий хліб підвищують рівень глюкози в крові. Вони сприяють розвитку в організмі запалення та виділенню більшої кількості шкірного сала. А це головний фактор ризику виникнення акне.