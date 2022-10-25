Які зарплати зараз платять українцям у різних країнах Європи: робота є майже для всіх

Українці з 24 лютого масово почали виїжджати до країн Європи, рятуючись від повномасштабної агресії Росії. Спочатку люди хотіли просто перечекати небезпечний період, а потім зрозуміли, що потрібно влаштовуватися на роботу.
Зараз українців у Європі забезпечують роботою активніше, ніж це було наприкінці зими та навесні.
Керівник відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко розповіла в ефірі національного телемарафону, які зараз зарплати в українських біженців у Європі.
З початку війни у Польщі вже працевлаштувалося 430 тисяч українських біженців. За словами Кузенко, вакансій для українців поки що вистачає і в країні є робочі місця. У перспективі є можливість забезпечити роботою всіх новоприбулих.
До Чехії їдуть близько 10% українців. Зарплати для біженців у цій країні коливаються від 770 до 1250 євро (від 27660 до 44890 гривень).
"Це вакансії в основному на машинобудівні та автомобільні галузі", - наголосила експерт.
Для українських працівників відкрився ринок роботи й у Німеччині. Наразі біженці можуть заробляти в середньому близько 2000 євро (71 860 гривень).
"Якщо до війни Німеччина працевлаштовувала висококваліфікованих фахівців, то зараз ринок праці відкритий для працівників із меншими компетенціями", - пояснила Кузенко.
Українські біженці також активно їдуть до Румунії, де їм пропонують здебільшого фізичну роботу. Тут зарплати не дуже високі, але робота також є - платять близько 400-500 євро (близько 14370 -17967 гривень).
До речі, раніше ми розповідали, скільки платять українцям на сезонних роботах у Польщі.
А ще писали про те, де зараз українцям легше влаштуватися на роботу – у Польщі, Німеччині чи Канаді.