Які зарплати зараз платять українцям у різних країнах Європи: робота є майже для всіх

Польща

З початку війни у Польщі вже працевлаштувалося 430 тисяч українських біженців. За словами Кузенко, вакансій для українців поки що вистачає і в країні є робочі місця. У перспективі є можливість забезпечити роботою всіх новоприбулих.

Чехія

До Чехії їдуть близько 10% українців. Зарплати для біженців у цій країні коливаються від 770 до 1250 євро (від 27660 до 44890 гривень).

"Це вакансії в основному на машинобудівні та автомобільні галузі", - наголосила експерт.

Німеччина

Для українських працівників відкрився ринок роботи й у Німеччині. Наразі біженці можуть заробляти в середньому близько 2000 євро (71 860 гривень).

"Якщо до війни Німеччина працевлаштовувала висококваліфікованих фахівців, то зараз ринок праці відкритий для працівників із меншими компетенціями", - пояснила Кузенко.

Румунія

Українські біженці також активно їдуть до Румунії, де їм пропонують здебільшого фізичну роботу. Тут зарплати не дуже високі, але робота також є - платять близько 400-500 євро (близько 14370 -17967 гривень).