Які ювелірні вироби не можна повернути назад в магазин: це варто знати

Які вироби не можна повернути в магазин

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", ювелірні вироби віднесено до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

Тому варто пам'ятати, що ювелірні вироби належної якості повернути в магазин не можна.

Однак, у випадку неналежної якості товару, протягом гарантійного строку споживач має право пред’явити претензії продавцю.

Покупець може довести, що йому продали неякісний товар, а саме шляхом проведення експертизи за письмовою заявою до виробника.

Виробник має організувати проведення експертизи протягом 3-х днів з дня отримання заяви від споживача. Оплатити експертизу має виробник.

Однак, якщо експертиза доведе вину споживача, а не виробничий недолік, то покупець повертає кошти за експертизу.

Що повинно міститись на ювелірних виробах

Відповідно до Правил торгівлі дорогоцінними металами і камінням, під час продажу повинен бути товарний ярлик, прикріплений металевою пломбою, на якому зазначена така інформація:

найменування або товарний знак підприємства-виробника

найменування виробу або його шифр

найменування сплаву металу та його проба

маса виробу

номер (розмір) каблучки або браслета

найменування каменю та його маса

Якщо гарантійний строк не встановлений, а на товарі вказаний строк служби товару, і в цей період виявився дефект, то виробник також повинен безкоштовно його усунути. Строк служби ювелірних виробів в багатьох випадках не вказується виробниками, тоді він має не перевищувати 10 років.

Важливо, що у разі порушення прав споживача, можна звернутися до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів.