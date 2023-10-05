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Какие ювелирные изделия нельзя вернуть в магазин: это стоит знать

Можно ли вернуть ювелирные изделия в магазин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Покупка ювелирного изделия - событие не только приятное, но и весьма затратное. Но, к большому сожалению, даже дорогие изделия не всегда бывают должного качества. Поэтому следует знать, можно ли их вернуть в магазин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.

Какие изделия нельзя вернуть в магазин

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 №172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей", ювелирные изделия отнесены к перечню товаров надлежащего качества, что не подлежат обмену (возвращению).

Поэтому следует помнить, что ювелирные изделия должного качества вернуть в магазин нельзя.

Однако в случае ненадлежащего качества товара в течение гарантийного срока потребитель вправе предъявить претензии продавцу.

Покупатель может доказать, что ему продали некачественный товар, а именно путем проведения экспертизы по письменному заявлению к производителю.

Производитель должен организовать проведение экспертизы в течение 3 дней со дня получения заявления от потребителя. Оплатить экспертизу должен производитель.

Однако если экспертиза докажет вину потребителя, а не производственный недостаток, то покупатель возвращает средства за экспертизу.

Что должно содержаться на ювелирных изделиях

В соответствии с Правилами торговли драгоценными металлами и камнями, при продаже должен бить товарный ярлык, прикрепленный металлической пломбой, на котором указана следующая информация:

  • наименование или товарный знак предприятия-производителя
  • наименование изделия или его шифр
  • наименование сплава металла и его проба
  • масса изделия
  • номер (размер) кольца или браслета
  • наименование камня и его масса

Если гарантийный срок не установлен, а на товаре указан срок службы товара, и в этот период обнаружился дефект, то изготовитель также должен его устранить бесплатно. Срок службы ювелирных изделий во многих случаях не указывается изготовителями, тогда он должен не превышать 10 лет.

Важно, что в случае нарушения прав потребителя, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы.

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