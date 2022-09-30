Які вітаміни треба пити восени: лікарі дали список

Вітамін С

Один з основних вітамінів для підтримки нашої імунної системи.

Міститься він в усіх цитрусових (апельсини, лимони, мандарини). Також в полуниці та ківі.

Вітамін D

Цей вітамін покращує настрій, зміцнює кістки та рятує нас від втоми.

Міститься він в молочних продуктах, жирній рибі, яйцях.

Вітамін E

Містить антиоксиданти, які захищають клітини від раку. Дефіцит цього вітаміну викликає пошкодження нервів та різні захворювання.

Міститься в миндалю, рослинній олії, авокадо.

Фото: Вітамін E міститься в авокадо (pixabay.com)

Вітаміни групи В

Відіграють вирішальну роль у підтримці захисного механізму нашого організму.

Містяться в яйцях молочних продуктах, м'ясі, броколі, шпинаті, цитрусових, авокадо та бананах.

Вітамін А

Один з найважливіших вітамінів як для здоров'я очей, так і для імунної системи.

Міститься в жирних сортах риби, печінці, моркві, гарбузі, помідорах, яєчних жовтках.

Омега-3

Беруть участь в обміні речовин, допомагають зміцнити кістки, покращити стан волосся, нігтів, шкіри, а також стимулювати роботу мозку.

Міститься в жирній рибі, горіхах, яйцях, шпинаті, оливковій, лляній та інших рослинних оліях.