Які вітаміни треба пити восени: лікарі дали список

З настанням холодного сезону наш організм отримує все менше вітамінів, які необхідні нашому організму. Лікарі радять повноцінно харчуватися, отримуючи ці речовини з їжі, але в деяких випадках після консультації з медиками можна пити вітаміни додатково.
Про це йдеться в Instagram хабу українських лікарів DOC.UA.
Один з основних вітамінів для підтримки нашої імунної системи.
Міститься він в усіх цитрусових (апельсини, лимони, мандарини). Також в полуниці та ківі.
Цей вітамін покращує настрій, зміцнює кістки та рятує нас від втоми.
Міститься він в молочних продуктах, жирній рибі, яйцях.
Містить антиоксиданти, які захищають клітини від раку. Дефіцит цього вітаміну викликає пошкодження нервів та різні захворювання.
Міститься в миндалю, рослинній олії, авокадо.
Фото: Вітамін E міститься в авокадо (pixabay.com)
Відіграють вирішальну роль у підтримці захисного механізму нашого організму.
Містяться в яйцях молочних продуктах, м'ясі, броколі, шпинаті, цитрусових, авокадо та бананах.
Один з найважливіших вітамінів як для здоров'я очей, так і для імунної системи.
Міститься в жирних сортах риби, печінці, моркві, гарбузі, помідорах, яєчних жовтках.
Беруть участь в обміні речовин, допомагають зміцнити кістки, покращити стан волосся, нігтів, шкіри, а також стимулювати роботу мозку.
Міститься в жирній рибі, горіхах, яйцях, шпинаті, оливковій, лляній та інших рослинних оліях.
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