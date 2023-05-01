Які виші і школи України порушували мовний закон: річний звіт омбудсмена

В Україні під час відбиття повномасштабної військової агресії РФ помітили покращення ситуації з дотриманням норм мовного закону. Зокрема, у сфері освіти на чверть зменшилася кількість скарг щодо порушення функціонування державної мови.
Такі дані подано у новому звіті мовного омбудсмена за підсумками 2022 року.
Як зазначається в документі, 2022-й був "роком викликів" для державної мовної політики та залучених до її реалізації інститутів, але водночас він "став і часом нових можливостей".
"Вперше в історії незалежності українське суспільство настільки одностайно підтримало необхідність посилення позицій державної мови", - наголошують у Тараса Креміня.
У секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради із захисту державної мови у третьому річному звіті проаналізували дотримання мовного закону в освіті, культурі, науці та інших сферах під час воєнного стану.
У документі йдеться, що українська освіта 2022-го мала "як великі здобутки, пов'язані з потужним імпульсом "самоукраїнізації" суспільства, так і значні проблеми та втрати, спричинені війною, про що йтиметься у відповідних частинах розділу".
Щодо фактів порушення мовного закону в закладах освіти, то минулого року до омбудсмена надійшло 117 звернень громадян із цього приводу, що менше на 25%, ніж у 2021 році.
Було проведено 17 перевірок щодо застосування держмови. З'ясувалося, що проблеми виникали не лише з російською мовою викладання, але й угорською (зокрема, це було зафіксовано відділом з питань освіти Берегівської РДА на Закарпатті).
Загалом мовний омбудсмен у 2022 році отримав 44 звернення щодо порушення мовного закону у вищих навчальних закладах, що становить близько 40% усіх звернень щодо сфери освіти.
Найбільше скарг надходило з Харкова (16), Києва (10), Одеси (5). Серед вузів-порушників:
У мовного омбудсмена також зазначили, що у 2022 році, на тлі широкомасштабної військової агресії РФ, було помічено кардинальне скорочення кількості закладів, класів та учнів, які вивчають російську мову.
Враховуючи тенденцію відторгнення з ужитку мови держави-терориста, що набула загальноукраїнського масштабу, Тарас Кремінь запропонував починаючи з нового навчального року вилучити з вивчення у школах предмет "російську мову" та замінити її іншими предметами.
"Цю ініціативу схвально сприйняли всі учасники освітнього процесу. До кінця року залишилося лише 3 950 школярів, які вивчали російську мову як окремий предмет лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Харківській областях", - йдеться у звіті.
Раніше повідомлялося, що на початку квітня професорка Податкового університету Ірпеня вляпалася у мовний скандал, й у виші оперативно відреагували на інцидент.
Також ми писали про те, що перед цим у Луцьку доктор наук у виші проводив лекції російською мовою, хоча студенти бунтували.