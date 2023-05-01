Які виші і школи України порушували мовний закон: річний звіт омбудсмена

Як зазначається в документі, 2022-й був "роком викликів" для державної мовної політики та залучених до її реалізації інститутів, але водночас він "став і часом нових можливостей".

"Вперше в історії незалежності українське суспільство настільки одностайно підтримало необхідність посилення позицій державної мови", - наголошують у Тараса Креміня.

У секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради із захисту державної мови у третьому річному звіті проаналізували дотримання мовного закону в освіті, культурі, науці та інших сферах під час воєнного стану.

У документі йдеться, що українська освіта 2022-го мала "як великі здобутки, пов'язані з потужним імпульсом "самоукраїнізації" суспільства, так і значні проблеми та втрати, спричинені війною, про що йтиметься у відповідних частинах розділу".

Щодо фактів порушення мовного закону в закладах освіти, то минулого року до омбудсмена надійшло 117 звернень громадян із цього приводу, що менше на 25%, ніж у 2021 році.

Було проведено 17 перевірок щодо застосування держмови. З'ясувалося, що проблеми виникали не лише з російською мовою викладання, але й угорською (зокрема, це було зафіксовано відділом з питань освіти Берегівської РДА на Закарпатті).

У яких школах порушувався закон про мову

Спеціалізована загальноосвітня школа № 1 імені О.В.Суворова І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Ізмаїла Ізмаїльського району Одеської області.

Гімназія №267 у Києві.

Комунальний заклад "Ліцей інформаційних технологій" Кам'янської міської ради у Дніпропетровській області.

Комунальний навчальний заклад "Середня школа № 132" у Дніпрі.

Загальноосвітня школа №3 міста Білгород-Дністровського Одеської області.

У Берегівському районі на Закарпатті 37 шкіл не утворили жодного класу з навчанням держмовою.

У Виноградівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда Перені в Закарпатській області викладання всіх предметів здійснюється за "білінгвістичним принципом": предмети викладаються одночасно двома мовами: 70% - угорською, 30% - українською.

У яких вишах фіксували порушення

Загалом мовний омбудсмен у 2022 році отримав 44 звернення щодо порушення мовного закону у вищих навчальних закладах, що становить близько 40% усіх звернень щодо сфери освіти.

Найбільше скарг надходило з Харкова (16), Києва (10), Одеси (5). Серед вузів-порушників:

Національний університет "Одеська морська академія".

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика;

Київський професійний коледж зв'язку.

Міжнародний науково-технічний університет імені Академіка Юрія Бугая (Київ).

Національний авіаційний університет у Києві.

Харківський національний університет імені В.М.Каразіна.

Дитячо-юнацька спортивна школа №5 у Києві.

У навчальних закладах України хочуть менше вивчати російську мову

У мовного омбудсмена також зазначили, що у 2022 році, на тлі широкомасштабної військової агресії РФ, було помічено кардинальне скорочення кількості закладів, класів та учнів, які вивчають російську мову.

Враховуючи тенденцію відторгнення з ужитку мови держави-терориста, що набула загальноукраїнського масштабу, Тарас Кремінь запропонував починаючи з нового навчального року вилучити з вивчення у школах предмет "російську мову" та замінити її іншими предметами.

"Цю ініціативу схвально сприйняли всі учасники освітнього процесу. До кінця року залишилося лише 3 950 школярів, які вивчали російську мову як окремий предмет лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Харківській областях", - йдеться у звіті.