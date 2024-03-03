UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Весняні тренди для нестандартних фігур: що носити жінкам з розміром plus size

Які тренди підійдуть жінкам із пишними формами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Власницям нестандартних фігур здається, що жоден тренд їм не підходить. Але це не так. Просто важливо розуміти, що і як носити, аби виглядати стильно.

Про те, які тренди підійдуть жінкам із пишними формами, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стилістки Олени Шевченко в Instagram.

Штани палаццо

Вибирайте палаццо у незвичних фактурах, можна, наприклад, шкіряні. Також власницям пишних форм підійдуть джинси палаццо чи кльош насичених темних кольорів індиго.

"Фасон кльош подовжує ноги і візуально додає зросту", - каже Шевченко.

При цьому кльош можна носити навіть без підборів, тоді варто вибрати балетки із загостреним носиком. 

Костюми в тонку смужку

Жінкам із пишними формами можна вибирати костюми в офісному стилі у тонку смужку, але тут є маленький нюанс - треба дивитись, як смужка виглядає на ваших зонах корекції.

Наприклад, у вас широкі стегна, ви наділи штани і смужка вигнулась у найширшій частині стегон, значить цей костюм вам не підходить і вам потрібен вільніший фасон. 

Мереживні лонгсліви

Мереживні лонгсліви можна використати, як перший шар. Наприклад, підкотити рукави піджака так, щоб з під них було видно ваше мереживо. Також, окрім піджака, до мереживного лонгсліва підійде бомпер чи жилет, щоб створити обʼєм в образі.

Фактурні акцентні лофери

"Якщо минулого року ми вибирали мінімалізм, то цього року варто дати розігратись вашій фантазії", - радить стиліст. 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ПорадиТрендиСтиліст