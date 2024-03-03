Весняні тренди для нестандартних фігур: що носити жінкам з розміром plus size

Власницям нестандартних фігур здається, що жоден тренд їм не підходить. Але це не так. Просто важливо розуміти, що і як носити, аби виглядати стильно.
Про те, які тренди підійдуть жінкам із пишними формами, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стилістки Олени Шевченко в Instagram.
Вибирайте палаццо у незвичних фактурах, можна, наприклад, шкіряні. Також власницям пишних форм підійдуть джинси палаццо чи кльош насичених темних кольорів індиго.
"Фасон кльош подовжує ноги і візуально додає зросту", - каже Шевченко.
При цьому кльош можна носити навіть без підборів, тоді варто вибрати балетки із загостреним носиком.
Жінкам із пишними формами можна вибирати костюми в офісному стилі у тонку смужку, але тут є маленький нюанс - треба дивитись, як смужка виглядає на ваших зонах корекції.
Наприклад, у вас широкі стегна, ви наділи штани і смужка вигнулась у найширшій частині стегон, значить цей костюм вам не підходить і вам потрібен вільніший фасон.
Мереживні лонгсліви можна використати, як перший шар. Наприклад, підкотити рукави піджака так, щоб з під них було видно ваше мереживо. Також, окрім піджака, до мереживного лонгсліва підійде бомпер чи жилет, щоб створити обʼєм в образі.
"Якщо минулого року ми вибирали мінімалізм, то цього року варто дати розігратись вашій фантазії", - радить стиліст.
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