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Весенние тренды для нестандартных фигур: что носить женщинам с размером plus size

Какие тренды подойдут женщинам с пышными формами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Обладательницам нестандартных фигур кажется, что ни один тренд им не подходит. Но это не так. Просто важно понимать, что и как носить, чтобы выглядеть стильно.

О том, какие тренды подойдут женщинам с пышными формами, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилистки Елены Шевченко в Instagram.

Брюки палаццо

Выбирайте палаццо в необычных фактурах, можно, например, кожаные. Также обладательницам пышных форм подойдут джинсы палаццо или клеш насыщенных темных цветов индиго.

"Фасон клеш удлиняет ноги и визуально прибавляет рост", - говорит Шевченко.

При этом клеш можно носить даже без каблука, тогда следует выбрать балетки с заостренным носиком.

Костюмы в тонкую полоску

Женщинам с пышными формами можно выбирать костюмы в офисном стиле в тонкую полоску, но здесь есть маленький нюанс - нужно смотреть, как полоска смотрится на ваших зонах коррекции.

К примеру, у вас широкие бедра, вы надели брюки и полоска выгнулась в самой широкой части бедер, значит этот костюм вам не подходит и вам нужен более свободный фасон.

Кружевные лонгсливы

Кружевные лонгсливы можно использовать как первый слой. Например, подкатить рукава пиджака так, чтобы из-под них было видно ваше кружево. Кроме пиджака, к кружевному лонгсливу подойдет бомпер или жилет, чтобы создать объем в образе.

Фактурные акцентные лоферы

"Если в прошлом году мы выбирали минимализм, то в этом году следует дать разыграться вашей фантазии", - советует стилист.

 

 

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