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Весняні тренди для нестандартних фігур: що носити жінкам з розміром plus size

Неділя 03 березня 2024 10:02
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Весняні тренди для нестандартних фігур: що носити жінкам з розміром plus size Які тренди підійдуть жінкам із пишними формами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Власницям нестандартних фігур здається, що жоден тренд їм не підходить. Але це не так. Просто важливо розуміти, що і як носити, аби виглядати стильно.

Про те, які тренди підійдуть жінкам із пишними формами, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стилістки Олени Шевченко в Instagram.

Штани палаццо

Вибирайте палаццо у незвичних фактурах, можна, наприклад, шкіряні. Також власницям пишних форм підійдуть джинси палаццо чи кльош насичених темних кольорів індиго.

"Фасон кльош подовжує ноги і візуально додає зросту", - каже Шевченко.

При цьому кльош можна носити навіть без підборів, тоді варто вибрати балетки із загостреним носиком.

Костюми в тонку смужку

Жінкам із пишними формами можна вибирати костюми в офісному стилі у тонку смужку, але тут є маленький нюанс - треба дивитись, як смужка виглядає на ваших зонах корекції.

Наприклад, у вас широкі стегна, ви наділи штани і смужка вигнулась у найширшій частині стегон, значить цей костюм вам не підходить і вам потрібен вільніший фасон.

Мереживні лонгсліви

Мереживні лонгсліви можна використати, як перший шар. Наприклад, підкотити рукави піджака так, щоб з під них було видно ваше мереживо. Також, окрім піджака, до мереживного лонгсліва підійде бомпер чи жилет, щоб створити обʼєм в образі.

Фактурні акцентні лофери

"Якщо минулого року ми вибирали мінімалізм, то цього року варто дати розігратись вашій фантазії", - радить стиліст.

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