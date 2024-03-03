Весенние тренды для нестандартных фигур: что носить женщинам с размером plus size
Обладательницам нестандартных фигур кажется, что ни один тренд им не подходит. Но это не так. Просто важно понимать, что и как носить, чтобы выглядеть стильно.
О том, какие тренды подойдут женщинам с пышными формами, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилистки Елены Шевченко в Instagram.
Брюки палаццо
Выбирайте палаццо в необычных фактурах, можно, например, кожаные. Также обладательницам пышных форм подойдут джинсы палаццо или клеш насыщенных темных цветов индиго.
"Фасон клеш удлиняет ноги и визуально прибавляет рост", - говорит Шевченко.
При этом клеш можно носить даже без каблука, тогда следует выбрать балетки с заостренным носиком.
Костюмы в тонкую полоску
Женщинам с пышными формами можно выбирать костюмы в офисном стиле в тонкую полоску, но здесь есть маленький нюанс - нужно смотреть, как полоска смотрится на ваших зонах коррекции.
К примеру, у вас широкие бедра, вы надели брюки и полоска выгнулась в самой широкой части бедер, значит этот костюм вам не подходит и вам нужен более свободный фасон.
Кружевные лонгсливы
Кружевные лонгсливы можно использовать как первый слой. Например, подкатить рукава пиджака так, чтобы из-под них было видно ваше кружево. Кроме пиджака, к кружевному лонгсливу подойдет бомпер или жилет, чтобы создать объем в образе.
Фактурные акцентные лоферы
"Если в прошлом году мы выбирали минимализм, то в этом году следует дать разыграться вашей фантазии", - советует стилист.
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