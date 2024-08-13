Хімікати з ароматом. Які важкі хвороби може викликати звичайний освіжувач повітря

Освіжувачі повітря мають популярність, їх застосовують у повсюди. А чи замислювалися ви коли-небудь, розкриваючи упаковку придбаного освіжувача повітря з черговим ароматом квітів, фруктів, свіжості, наскільки безпечні штучні аромати?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, наскільки безпечні освіжувачі повітря та чим вони можуть загрожувати здоров'ю людини.

Із чого складається освіжувач повітря?

Сучасні виробники створюють освіжувачі повітря за унікальними формулами, додаючи різні інгредієнти. Проте в усіх цих продуктах присутні спільні хімічні компоненти.

Формальдегід. Це ефективна речовина, яка поглинає неприємні запахи. Він є безбарвним газом із різким, характерним запахом і є токсичною речовиною.

Нітрит натрію. Один із найбільш небезпечних інгредієнтів, що входить до складу аерозолів. Використовується як консервант, має високий ступінь вогненебезпеки і також є токсичним.

Етанол. Це одноатомний спирт, який широко використовується як розчинник для інших хімічних речовин і легко займається.

Фталати. Ефіри та солі фталевої кислоти, які застосовуються для закріплення запахів і як розчинники.

Бензол. Безбарвна рідина зі специфічним запахом, яка використовується як розчинник і для синтезу інших речовин. Бензол є канцерогеном і токсичним.

Це лише деякі з багатьох шкідливих компонентів, які входять до складу освіжувачів повітря. З їх переліку видно, що ці продукти містять значну кількість небезпечних речовин, які можуть завдати шкоди здоров’ю.

Освіжувачі повітря можуть загрожувати здоров'ю людини (фото: flickr.com)

Як освіжувачі впливають на організм

Постійне вдихання цих хімічних речовин може призводити до різних алергічних реакцій, подразнення шкіри, слизових оболонок і органів дихання.

Вдихання формальдегідів негативно впливає на центральну нервову систему, викликаючи нудоту та нервові розлади.

Крім того, тривале використання освіжувачів повітря може мати шкідливий вплив на репродуктивну та кровоносну системи. У замкненому приміщенні канцерогени легко проникають у наш організм через легені та шкіру.

Ще освіжувачі часто містять бензонат натрію (Е211) і нітрит натрію (Е250) - ці речовини можуть спричиняти мутації ДНК та викликати нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Паркінсона.

Не варто забувати і про печінку. Фталати накопичуються в нирках, печінці та можуть впливати на гормональну систему людини, що робить їх небезпечними для здоров'я.

Наукові дослідження показують, що використання освіжувачів повітря пов'язане з онкологічними захворюваннями, такими як лейкемія. Їх пари можуть накопичуватися в кістках і жировій тканині.

Діти особливо чутливі до шкідливого впливу аерозолів (фото: Freepik.com)

Як зменшити вплив на здоров'я

Щоб захистити своє здоров’я, важливо мінімізувати використання хімічних освіжувачів, особливо в дитячих кімнатах. Уникайте потрапляння речовин на слизову оболонку, не вдихайте їх і не направляйте струмінь на себе.

Якщо краплі потрапили на руки, одразу помийте їх. Найкращий спосіб освіжити приміщення - просто відкрити вікно та добре провітрити його.

Також варто використовувати натуральні ароматизатори. Найпростіший спосіб - це застосування ефірних олій: кілька крапель на вату (яку можна покласти на фільтр пилососа або на батарею опалення) або додати в зволожувач повітря.