Химикаты с ароматом. Какие тяжелые болезни может вызвать обычный освежитель воздуха

Освежители воздуха пользуются популярностью, их применяют везде. А задумывались ли вы когда-нибудь, раскрывая упаковку обретенного освежителя воздуха с очередным ароматом цветов, фруктов, свежести, насколько безопасны искусственные ароматы?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, насколько безопасны освежители воздуха и чем они могут угрожать здоровью человека.

Из чего состоит освежитель воздуха?

Современные производители создают освежители воздуха по уникальным формулам, добавляя разные ингредиенты. Однако во всех этих продуктах присутствуют общие химические компоненты.

Формальдегид. Это эффективное вещество, поглощающее неприятные запахи. Он является бесцветным газом с резким, характерным запахом и является токсичным веществом.

Нитрит натрия. Один из наиболее опасных ингредиентов, входящий в состав аэрозолей. Используется как консервант, имеет высокую степень огнеопасности и также является токсичным.

Этанол. Это одноатомный спирт, широко используемый в качестве растворителя для других химических веществ и легко воспламеняющийся.

Фталаты. Эфиры и соли фталевой кислоты, применяемые для закрепления запахов и в качестве растворителей.

Бензол. Бесцветная жидкость со специфическим запахом, используемая в качестве растворителя и для синтеза других веществ. Бензол является канцерогеном и токсичен.

Это лишь некоторые из многих вредных компонентов, входящих в состав освежителей воздуха. Из их перечня видно, что эти продукты содержат значительное количество опасных веществ, которые могут нанести вред здоровью.

Освежители воздуха могут угрожать здоровью человека (фото: flickr.com)

Как освежители влияют на организм

Постоянное вдыхание этих химических веществ может приводить к различным аллергическим реакциям, раздражению кожи, слизистых оболочек и органам дыхания.

Вдыхание формальдегидов оказывает негативное влияние на центральную нервную систему, вызывая тошноту и нервные расстройства.

Кроме того, длительное использование освежителей воздуха может оказать вредное влияние на репродуктивную и кровеносную системы. В замкнутом помещении канцерогены легко проникают в наш организм через легкие и кожу.

Еще освежители часто содержат бензонат натрия (Е211) и нитрит натрия (Е250) - эти вещества могут вызывать мутации ДНК и вызвать нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона.

Не стоит забывать и о печени. Фталаты накапливаются в почках, печени и могут влиять на гормональную систему человека, что делает их опасными для здоровья.

Научные исследования показывают, что использование освежителей воздуха связано с онкологическими заболеваниями, такими как лейкемия. Их пары могут скапливаться в костях и жировой ткани.

Дети особенно чувствительны к вредному воздействию аэрозолей (фото: Freepik.com)

Как уменьшить влияние на здоровье

Чтобы оградить свое здоровье, важно минимизировать использование химических освежителей, особенно в детских комнатах. Избегайте попадания веществ на слизистую, не вдыхайте их и не направляйте струю на себя.

Если капли попали на руки, сразу умойте их. Лучший способ освежить помещение - просто открыть окно и хорошо проветрить его.

Также следует использовать натуральные ароматизаторы. Самый простой способ - это применение эфирных масел: несколько капель на вату (которую можно положить на фильтр пылесоса или на батарею отопления) или добавить в увлажнитель воздуха.