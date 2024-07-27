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6 захопливих хімічних експериментів вдома, які змусять вашу дитину полюбити науку

Субота 27 липня 2024 17:00
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6 захопливих хімічних експериментів вдома, які змусять вашу дитину полюбити науку Закохайте дитину у науку: легкі та цікаві хімічні експерименти (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

З усіх наук хімія має найбільшу привабливість для дітей, бо це - майже справжня магія. Які ефектні експерименти можна зробити вдома, щоб вразити дитину та показати їй, що наука - це могутня та зовсім ненудна сила?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 6 простих, але дуже ефектних експериментів, які гарантовано приведуть у захоплення вашу дитину, а можливо - стануть її першим кроком у серйозну науку.

Чарівне молоко

Матеріали:

  • Тарілка
  • Молоко
  • Харчові барвники
  • Засіб для миття посуду
  • Ватні палички

Процедура:

  • Наповніть тарілку молоком.
  • Додайте кілька крапель різних кольорів харчових барвників на поверхню молока.
  • Нанесіть засіб для миття посуду на ватну паличку і обережно доторкніться до поверхні молока, спостерігаючи за реакцією.

Пояснення: мило знижує поверхневий натяг молока, що призводить до розсіювання молекул жиру разом із барвниками, які прикріплюються до жиру. Цей експеримент демонструє принципи поверхневого натягу та гідрофобної взаємодії.

Виготовлення слайму

Матеріали:

  • Клей ПВА
  • Бура
  • Вода
  • Харчові барвники (опційно)

Процедура:

  • Змішайте 1/2 склянки білого шкільного клею з 1/2 склянки води.
  • В окремій ємності розчиніть 1 чайну ложку бури в 1/2 склянки води.
  • Повільно додайте розчин бури до суміші клею, постійно помішуючи.
  • Місіть слайм до досягнення бажаної консистенції.
  • Додайте харчовий барвник для кольорового слайму.

Пояснення: цей експеримент демонструє основи полімерної хімії та утворення неньютонівської рідини.

6 захопливих хімічних експериментів вдома, які змусять вашу дитину полюбити науку

Чудово створити іграшку власноруч (фото: Pixabay.com)

Невидиме чорнило

Матеріали:

  • Лимонний сік
  • Білий папір
  • Ватна паличка
  • Джерело тепла (праска)

Процедура:

  • Змочіть ватну паличку в лимонному соку.
  • Використовуйте цю паличку, щоб написати повідомлення на білому папері.
  • Дайте лимонному соку повністю висохнути.
  • Щоб виявити невидиме повідомлення, обережно прасуйте папір на низькому режимі.

Пояснення: при нагріванні лимонний сік окислюється і стає коричневим, що дозволяє побачити невидиме повідомлення. Цей експеримент ілюструє хімічні реакції та каталізатори.

Кола і Ментос

Матеріали:

  • Кока-Кола або Пепсі
  • Льодяники Mentos

Процедура:

  • Встановіть пляшку коли на вулиці.
  • Киньте одну або кілька цукерок Mentos у відкриту пляшку.
  • Швидко відійдіть на кілька кроків.

Пояснення: багато дрібних пор на поверхні Mentos прискорюють вивільнення вуглекислого газу (CO₂) з газованої води, оскільки вони забезпечують велику площу для реакції, що призводить до швидкого вибуху піни.

6 захопливих хімічних експериментів вдома, які змусять вашу дитину полюбити наукуОбов'язково робить цей експеримент не в приміщенні! (фото: science-sparks.com)

Феєрверк у банці

Матеріали:

  • Прозора склянка або банка
  • Рослинна олія
  • Вода
  • Харчові барвники
  • Таблетки шипучого аспірину

Процедура:

  • Наповніть банку водою на дві третини.
  • Налийте шар рослинної олії поверх води.
  • Додайте кілька крапель харчового барвника в олію.
  • Опустіть роздроблену таблетку шипучого аспірину у банку.

Пояснення: реакція аспірину з водою створює бульбашки, які піднімають кольорові краплі на поверхню. Ця хімічна реакція імітує вигляд мініатюрного феєрверка.

Блискучі монети

Матеріали:

  • Оцет
  • Сіль
  • Маленька миска
  • Мідні монети

Процедура:

  • Насипте чайну ложку солі в миску.
  • Додайте близько 50 мл оцту і перемішайте до розчинення солі.
  • Залиште монети в розчині оцту і солі на 5 хвилин.
  • Вийміть монети та порівняйте з іншими тьмяними мідними монетами.

Пояснення: поєднання солі (хлориду натрію) та оцту (оцтової кислоти) утворює ацетат натрію та хлороводень. Хлороводень очищує поверхню мідних монет, надаючи їм блиск та видаляючи окис.

6 захопливих хімічних експериментів вдома, які змусять вашу дитину полюбити науку

До речі, цим способом також користуються нумізмати (фото: science-sparks.com)

Перед проведенням будь-якого з цих експериментів не забувайте про безпеку. Завжди наглядайте за дітьми під час експериментів, використовуйте відповідні засоби безпеки та проводьте експерименти в добре провітрюваному приміщенні.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Science Sparks, Polygence, American Chemical Society.

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