6 захопливих хімічних експериментів вдома, які змусять вашу дитину полюбити науку

З усіх наук хімія має найбільшу привабливість для дітей, бо це - майже справжня магія. Які ефектні експерименти можна зробити вдома, щоб вразити дитину та показати їй, що наука - це могутня та зовсім ненудна сила?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 6 простих, але дуже ефектних експериментів, які гарантовано приведуть у захоплення вашу дитину, а можливо - стануть її першим кроком у серйозну науку.

Чарівне молоко

Матеріали:

Тарілка

Молоко

Харчові барвники

Засіб для миття посуду

Ватні палички

Процедура:

Наповніть тарілку молоком.

Додайте кілька крапель різних кольорів харчових барвників на поверхню молока.

Нанесіть засіб для миття посуду на ватну паличку і обережно доторкніться до поверхні молока, спостерігаючи за реакцією.

Пояснення: мило знижує поверхневий натяг молока, що призводить до розсіювання молекул жиру разом із барвниками, які прикріплюються до жиру. Цей експеримент демонструє принципи поверхневого натягу та гідрофобної взаємодії.

Виготовлення слайму

Матеріали:

Клей ПВА

Бура

Вода

Харчові барвники (опційно)

Процедура:

Змішайте 1/2 склянки білого шкільного клею з 1/2 склянки води.

В окремій ємності розчиніть 1 чайну ложку бури в 1/2 склянки води.

Повільно додайте розчин бури до суміші клею, постійно помішуючи.

Місіть слайм до досягнення бажаної консистенції.

Додайте харчовий барвник для кольорового слайму.

Пояснення: цей експеримент демонструє основи полімерної хімії та утворення неньютонівської рідини.

Чудово створити іграшку власноруч (фото: Pixabay.com)

Невидиме чорнило

Матеріали:

Лимонний сік

Білий папір

Ватна паличка

Джерело тепла (праска)

Процедура:

Змочіть ватну паличку в лимонному соку.

Використовуйте цю паличку, щоб написати повідомлення на білому папері.

Дайте лимонному соку повністю висохнути.

Щоб виявити невидиме повідомлення, обережно прасуйте папір на низькому режимі.

Пояснення: при нагріванні лимонний сік окислюється і стає коричневим, що дозволяє побачити невидиме повідомлення. Цей експеримент ілюструє хімічні реакції та каталізатори.

Кола і Ментос

Матеріали:

Кока-Кола або Пепсі

Льодяники Mentos

Процедура:

Встановіть пляшку коли на вулиці.

Киньте одну або кілька цукерок Mentos у відкриту пляшку.

Швидко відійдіть на кілька кроків.

Пояснення: багато дрібних пор на поверхні Mentos прискорюють вивільнення вуглекислого газу (CO₂) з газованої води, оскільки вони забезпечують велику площу для реакції, що призводить до швидкого вибуху піни.

Обов'язково робить цей експеримент не в приміщенні! (фото: science-sparks.com)

Феєрверк у банці

Матеріали:

Прозора склянка або банка

Рослинна олія

Вода

Харчові барвники

Таблетки шипучого аспірину

Процедура:

Наповніть банку водою на дві третини.

Налийте шар рослинної олії поверх води.

Додайте кілька крапель харчового барвника в олію.

Опустіть роздроблену таблетку шипучого аспірину у банку.

Пояснення: реакція аспірину з водою створює бульбашки, які піднімають кольорові краплі на поверхню. Ця хімічна реакція імітує вигляд мініатюрного феєрверка.

Блискучі монети

Матеріали:

Оцет

Сіль

Маленька миска

Мідні монети

Процедура:

Насипте чайну ложку солі в миску.

Додайте близько 50 мл оцту і перемішайте до розчинення солі.

Залиште монети в розчині оцту і солі на 5 хвилин.

Вийміть монети та порівняйте з іншими тьмяними мідними монетами.

Пояснення: поєднання солі (хлориду натрію) та оцту (оцтової кислоти) утворює ацетат натрію та хлороводень. Хлороводень очищує поверхню мідних монет, надаючи їм блиск та видаляючи окис.

До речі, цим способом також користуються нумізмати (фото: science-sparks.com)

Перед проведенням будь-якого з цих експериментів не забувайте про безпеку. Завжди наглядайте за дітьми під час експериментів, використовуйте відповідні засоби безпеки та проводьте експерименти в добре провітрюваному приміщенні.