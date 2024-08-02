Ця смертельно-небезпечна хімія є у кожному домі: 8 речей, які дійсно можуть отруїти

У побуті нас оточують різноманітні хімічні поєднання та речовини. Вони входять до складу чистячих засобів, косметики, будівельних матеріалів. Але чи знаєте ви, що багато з них здатні вас непомітно отруювати або навіть вбити з часом?

РБК-Україна (проект Styler) попереджує вас про 8 найпоширеніших побутових хімічних речовин, які дуже небезпечні для здоров'я.

Нафталінові кульки

Ці дрібні, сильно пахучі кульки не тільки відлякують міль, але й становлять загрозу для вашого здоров'я. Основний компонент парадихлорбензол може спричинити рак у тварин. Інші кульки, виготовлені з нафталіну, після тривалого впливу можуть пошкодити або знищити червоні кров'яні клітини, а також викликати нудоту, блювоту та діарею.

Пестициди

Під пестицидами розуміються різноманітні хімічні речовини, які вбивають все, від мікроорганізмів до гризунів. Вони можуть бути інсектицидами, фунгіцидами, дезінфікуючими засобами тощо. У 2006 році Американська асоціація центрів контролю за отруєннями отримала майже 46 тисяч дзвінків від батьків дітей до 5 років, які були піддані токсичному впливу пестицидів.

Гербіциди є помічником садівника, але їх треба застосовувати з обережністю (фото: Freepik.com)

Продукти з пресованої деревини

Для виготовлення меблів, стінових панелей і підлоги часто використовується пресована деревина, що містить деревну стружку, тирсу або фанеру, склеєні смолами. Найпоширеніша з них, сечовино-формальдегідна смола, виділяє формальдегід у повітря роками. Ця речовина є канцерогеном, що може викликати рак.

Хімікати в килимах

Сучасні килими часто роблять із синтетичних матеріалів, таких як поліпропілен, акрил або нейлон, які виділяють леткі органічні сполуки (ЛОС). Вони можуть спричиняти головний біль, запаморочення, нудоту та подразнення дихальних шляхів.

Хімікати у лазерних принтерах

Лазерні принтери під час роботи випускають ультрадисперсні частинки (УДЧ) та леткі органічні сполуки (ЛОС). УДЧ можуть потрапити в легені і викликати респіраторні проблеми, тоді як ЛОС можуть викликати головний біль, запаморочення та нудоту.

Лазерний принтер у житловому приміщенні створює певні ризики для дихання (фото: Pixabay.com)

Освіжувачі повітря та миючі засоби

Освіжувачі повітря та миючі засоби часто містять фталати, ЛОС та синтетичні ароматизатори, що можуть викликати респіраторні проблеми, алергії та гормональні порушення. Краще обирати натуральні освіжувачі повітря, такі як ефірні олії, та миючі засоби з натуральними інгредієнтами.

Дитячі пляшечки та BPA

Бісфенол А (BPA) використовують у виробництві пластмас і він може виділятися з дитячих пляшечок та інших пластикових контейнерів, викликаючи гормональні порушення та репродуктивні проблеми. Щоб зменшити вплив BPA, обирайте пляшечки та контейнери без BPA, або використовуйте скляні чи металеві контейнери.

Навіть дитяча пляшечка не є абсолютно безпечною з хімічної точки зору річчю (фото: Stockcake.com)

Вогнезахисні речовини

Вогнезахисні речовини, як-от полібромовані дифенілові ефіри (PBDE), використовуються у виробництві меблів, електроніки та будівельних матеріалів для зменшення ризику займання. Однак ці речовини можуть виділятися у повітря і спричиняти гормональні порушення та проблеми з розвитком у дітей.