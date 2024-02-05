Які ціни на цибулю "світять" українцям. Озвучений свіжий прогноз

Що зараз з цінами на цибулю на українському ринку

Звісно, що ціна овоча залежить від якості, регіону та розміру партії. Зауважується, що на ринку є багато пропозицій дрібної цибулі, що є результатом сортування продукції. Ціни на таку цибулю є не вищими за 6-7 грн за кілограм.

Імпорт цибулі зростає

Імпорт овочів, зокрема, цибулі, значно зріс з 2021 по 2023 роки. Частка імпорту на ринку цибулі зросла з 2% у 2021 році до 13% у 2022-2023 роках, що свідчить про збільшення залежності від імпортованих поставок через зменшення виробництва.

Відновлення виробництва

Незважаючи на втрату до 80% площ та інфраструктури з вирощування, зберігання та доробки цибулі в південних регіонах Херсонської області через військові дії, Україні вдалося відновити виробництво цибулі всього за один рік. Це дозволило країні почати експорт цибулі, зокрема в Румунію.

Експортні можливості

Зростання поставок цибулі з України до країн ЄС може підтримати ціни на внутрішньому ринку, особливо на продукцію високої якості. Однак для значного впливу на ринок необхідно істотно наростити обсяги поставок, які наразі залишаються порівняно невеликими.

Загалом, ринок ріпчастої цибулі в Україні показує певну стабільність цін та водночас залежність від імпорту, але також демонструє позитивні тенденції відновлення виробництва та потенціал для розвитку експорту.

Ціни на цибулю в українських магазинах

Наразі ціни на цибулю в українських супермаркетах стартують від 13.90 гривень за кілограм. Таку пропозицію на овоч, можна побачити, наприклад, у мережі магазинів "Сільпо".

Ціна на цибулю в українських магазинах (Скриншот)