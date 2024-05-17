Які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів

Багато хто вірить у нумерологію та так звану "магію чисел", а цифри на купюрах нерідко наділяють фантастичними можливостями. І деякі люди обирають "щасливі" банкноти, які стають їхніми талісманами.
Які купюри принесуть багатство, як обрати свій щасливий номер та чому такі банкноти не варто витрачати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Телеграф", UkrMedia.
Один з популярних методів "визначення", чи є купюра щасливою, - "аналіз" останньої цифри з унікального кода, який починається буквами, а закінчується різними числами.
Якщо ви хочете обрати певну купюру, яка стане вашим талісманом, визначитися з вибором допоможуть ще й "щасливі збіги". Придивіться, можливо вам вдалося знайти банкноту з трьома сімками або ж з улюбленим числом.
Зберігайте свою щасливу купюру в гаманці та ніколи її не віддавайте в магазинах. Вважається, що такі талісмани здатні накопичувати у собі позитивну енергію та притягувати ще більше грошей й успіху.
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