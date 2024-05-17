Какие цифры на купюрах приносят богатство и спасут от нищеты

Какие цифры на деньгах привлекут успех и отпугнут нищету

Один из популярных методов "определения", является ли купюра счастливой, - "анализ" последней цифры из уникального кода, который начинается буквами, а заканчивается разными числами.

Обычно цифры трактуют так:

1 - прилив денег и мотивации, успех в командной работе

2 - ошибки и потеря денег, магнит для нищеты

3 - талисман для славы, ума и богатства

4 - стабильность и богатство

5 - фарт, везение, успех в авантюрах

6 - расточительность, обнищание и отсутствие прибыли

7 - творчество, успех для уверенных в себе людей

8 - привлечение денег, бесконечный поток счастья и положительной энергии

9 - аскетизм, скромная жизнь без счастья и развлечений

0 - "пустая" цифра, которая ничего не дает, но и ничего не забирает.

Какие купюры приносят богатство, если их не тратить (иллюстрация: freepik.com)

Какие банкноты нужно носить в кошельке

Если вы хотите выбрать определенную купюру, которая станет вашим талисманом, определиться с выбором помогут еще и "счастливые совпадения". Присмотритесь, возможно вам удалось найти банкноту с тремя семерками или с любимым числом.

Сохраняйте свою счастливую купюру в кошельке и никогда ее не отдавайте в магазинах. Считается, что такие талисманы способны накапливать позитивную энергию и привлекать еще больше денег и успеха.