Какие цифры на купюрах приносят богатство и спасут от нищеты

Многие верят в нумерологию и так называемую "магию чисел", а цифры на купюрах нередко наделяют фантастическими возможностями. И некоторые люди выбирают "счастливые" банкноты, которые становятся их талисманами.
Какие купюры принесут богатство, как выбрать свой счастливый номер, и почему такие банкноты не стоит тратить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Телеграф", UkrMedia.
Один из популярных методов "определения", является ли купюра счастливой, - "анализ" последней цифры из уникального кода, который начинается буквами, а заканчивается разными числами.
Если вы хотите выбрать определенную купюру, которая станет вашим талисманом, определиться с выбором помогут еще и "счастливые совпадения". Присмотритесь, возможно вам удалось найти банкноту с тремя семерками или с любимым числом.
Сохраняйте свою счастливую купюру в кошельке и никогда ее не отдавайте в магазинах. Считается, что такие талисманы способны накапливать позитивную энергию и привлекать еще больше денег и успеха.
К слову, на днях мы уже называли номера квартир, которые притягивают счастье и богатство.
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