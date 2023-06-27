На які типи побачень краще не погоджуватися: користі від них не буде

Кіно на першому побаченні

Цей варіант не найбюджетніший у сучасному світі й часом таке проведення часу пропонують чоловіки, які побоюються першого побачення. У темряві не треба буде спілкуватися, дізнатися щось одне про одного буде неможливо.

А якщо фільм виявиться невдалим, то побачення вважатиметься провальним, і нова людина асоціюватиметься з чимось не дуже приємним. Не кажучи вже про те, що сидіти поруч із незнайомою людиною буде не дуже комфортно.

Вечеря в нього вдома

Якщо ви зустрічаєтеся вже кілька тижнів, то запрошення прозвучить доречно. А ось приймати таку пропозицію від зовсім незнайомого чоловіка не варто. По-перше, це не дуже безпечно. По-друге, такий візит передбачає певний ступінь довіри та близькості. Невідомо, що на думці у вашого нового знайомого?

Активний відпочинок на першому побаченні

Похід у гори чи велопоїздка для першого спілкування теж годяться. Такий відпочинок призводить до втоми, спілкування між вами буде мінімальне і дізнатися щось одне про одного буде дуже складно. А якщо додадуться ще непередбачені обставини у вигляді травми, поломки велосипеда, то результат зустрічі може бути невдалим.

Побачення у невідомому місці

На такі пропозиції від незнайомої чи малознайомої людини погоджуватися не варто. Ви можете потрапити в місце, яке вам буде до смаку і не факт, що там буде безпечно. Крім того, ви можете потрапити в неприємну ситуацію або заблукати. Або опинитися там, де вам буде дуже некомфортно.

Побачення з "дуже економною" людиною

Багатьом це видасться дивним, але й тут є своя логіка. Прогулянка парком вдень - цей варіант цілком доречний для знайомства. А ось похід у місце, де зараз є знижки чи прогулянки з метою економії – це не найкращий варіант.

Якщо чоловік на першому побаченні рахує ціни в меню і хмуриться, якщо ви замовили щось дороге - розплатіться за себе і йдіть, щоб більше ніколи не зустрічатися з цим чоловіком. Побудувати нормальні стосунки з таким чоловіком буде складно.