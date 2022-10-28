Які свічки придбати, щоб підготуватися до відключень світла

Свічки з бджолиного воску

Такі свічки є найбільш екологічними, безпечними та без різкого запаху. Бджолиний віск лише плавиться, а не горить. До речі, у процесі згорання він не залишає кіптяви.

Іноді до складу маси додають частку парафіну в строгому процентному співвідношенні, щоб не порушити природні властивості воску. Однак якщо на восковій свічці є горизонтальні тріщини та вона легко кришиться, у ній понад 30% парафіну.

Коштують свічки з бджолиного воску дорожче за інші через високу вартість сировини. Ціна стартує від 100 гривень за набір тонких або "церковних".

Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до години.

Свічки з бджолиного воску (фото: prom.ua)

Свічки з рослинного воску

Їх ще називають стеариновими. Виготовляють стеаринові свічки з різної рослинної олії, найчастіше - пальмової.

Свічки з пальмового воску горять практично без запаху. Однак досить крихкі, тому їх легко зламати. Свічки з соєвого свічного воску при нагріванні матеріал стають рідкими та прозорими з "молочним" запахом.

Свічки з кокосового воску дорожчі за пальмові та соєві, а відповідно й горять довше за інші. Однак їх рідко можна знайти у магазинах.

Оскільки для виготовлення таких свічок використовують рослини, вони виділяють концентрований аромат, тому краще їх застосовувати у великих приміщеннях.

Ціни на свічки з рослинного воску: від 100 гривень за свічку малого розміру. Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові свічки

Без домішок і без додаткового очищення парафін має неприємний запах. Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше кіптяви буде під час горіння.

Їхній єдиний плюс - ціна. Вона стартує від 20 гривень. Час горіння залежить від розміру, однак найменші згорають за пів години.

Гелеві свічки

Ці свічки безпечніші, ніж ті, які зроблені з технічного парафіну. Але в гелевих свічках є декоративний наповнювач.

Гелеві свічки легко спалахують, тому вогонь може стати неконтрольованим, що вже стає небезпечним. Тому краще купувати гелеві свічки з камінцями, які не займуться.

До того ж при згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах.

Час горіння таких свічок в середньому 4 години залежно від розміру. Середня ціна на гелеві свічки становить 250 гривень.

Гелеві свічки (фото: prom.ua)

Як зробити свічку самостійно

Свічка тривалого горіння

З однієї воскової свічки довжиною 30 сантиметрів можна виготовити шість свічок тривалого горіння. Кожна з них буде горіти 10-12 годин.

Для того, щоб зробити свічку, вам знадобиться:

маленька банка, склянка або чарка з товстим склом

парафінова свічка

воскова свічка

дрібка солі

олія (рафінована без запаху)

ніж

сірники або запальничка

Як зробити:

Розділіть воскову свічку на кілька частин орієнтовно по 5 сантиметрів. На дно місткості крапніть трішки розтопленого парафіну і, поки він не застиг, закріпіть на ньому відрізок свічки.

Налийте у місткість олію, додайте дрібку солі, яка прибере з олії вологу. Свічка довготривалого горіння готова.

Свічка з картоплі

Для виготовлення візьміть:

маленька тарілка (зі скла чи глини)

картоплина

імпровізований ґніт - мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта чи шнурівка

олія (рафінована без запаху)

Налийте в тарілку орієнтовно 100 мл олії. Виріжте кружальце картоплі завтовшки в 1 сантиметр і зробіть посередині отвір для ґнота. І картопляне кружальце, і сам ґніт змастіть олією.

Протягніть ґніт через картоплю, щоб зверху виступало орієнтовно пів сантиметра. Покладіть картоплину в тарілку з олією та підпаліть ґніт.

Орієнтовно 100 мл олії та 3-5 сантиметрів ґнота горітимуть до 6 годин