Какие блюда украинцы готовили на Новый год 100 лет назад

Многие знают, что еще 100 лет назад украинцы праздновали Новый год совсем не так, как сейчас. Но что именно они ели и какие угощения стояли на столах?

Главное блюдо стола

В прошлом, как и сейчас, 1 января было днем Василия Великого, кесарийского архиепископа, которого называли покровителем свиней. Именно поэтому на Новогодний стол всегда пытались ставить молочный запеченный поросенок. Также его называли "кесарийским". Поросенка подавали с кашей и хреном.

Но на этом мясные блюда не заканчивались. Также на стол ставили колбасы, свиную рульку. Кроме этого, 100 лет назад украинцы встречали Новый год с жареными на сале лепешками.

Если поросенка не было, украинцы могли запекать гуся. Птицу подавали вместе с яблоками, которой она была начинена.

Что готовили к Новому году 100 назад (фото: pixabay.com)

Рыба, овощи и соленья

Конечно, не все могли позволить себе поросенка. Поэтому на стол ставили соленья, домашнюю консервацию и блюда из рыбы.

Украинцы готовили карпа. При чем существовала примета, что чем больше на рыбе чешуек, тем больше денег будет в доме.

Также готовили блюда из капусты. Уже тогда на столе можно было увидеть бигос (тушеная капуста и мясо). Не обходились и без выпечки, на столе обязательно стояло печенье, а состоятельные украинцы готовили шоколадный торт.

Что украинцы ели в прошлом (фото: freepik.com)

Были ли мандарины на праздничном столе 100 лет назад

Вы очень удивитесь, но уже тогда украинцы лакомились цитрусовыми. Впрочем, позволить себе мандарины на Новый год могли не все. Они были очень недешевыми, ведь фрукт привозили из Испании. Но даже если люди могли купить мандарины, то они не спешили их есть. Цитрусовыми, как и орехами, украшали елки.