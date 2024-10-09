Які спймати 5 найбільших риб у річках України

Сом

Де водиться: сом є найбільшим прісноводним хижаком в Україні, якого можна зустріти в багатьох річках, зокрема у Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі та їхніх притоках. Особливо багато сомів у великих водоймах зі спокійною течією і глибокими ямами, де вони ховаються вдень.

Чим ловити: сома ловлять на великі приманки - живця, жабу або навіть шматок м'яса. Сома можна також ловити на донні снасті, а найкращий час для лову - вечірні та нічні години, коли цей хижак активний.

Сом (фото: Вікіпедія)

Короп звичайний

Де водиться: короп - одна з найулюбленіших риб серед українських рибалок. Хоча його стандартна вага зазвичай коливається в межах 10-20 кг, іноді можна впіймати справжніх гігантів. Коропи водяться у багатьох річках, ставках і озерах України, зокрема в Дніпрі, Дністрі та Південному Бузі.

Чим ловити: для лову коропа використовують бойли, кукурудзу, хробаків, тісто та різні зернові суміші.

Коропи (фото: Вікіпедія)

Щука

Де водиться: щука - ще один потужний хижак українських річок, який може сягати ваги до 35 кг. Найбільші екземпляри трапляються в Дніпрі, Прип’яті та річках Полісся, а також у водосховищах та затоках.

Чим ловити: щука відома своїм агресивним характером і відмінно ловиться на штучні приманки - воблери, блешні та силіконові рибки. Також її можна ловити на живця. Найкращий час для лову щуки - осінь, коли вона активно готується до зими.

Щука (фото: Вікіпедія)

Сазан

Де водиться: сазан, дикий предок коропа, водиться у великих річках, таких як Дніпро, Дністер, Південний Буг та Сіверський Донець. Ця риба віддає перевагу водоймам з тихою течією, де багато підводної рослинності.

Чим ловити: сазана ловлять на рослинні приманки - кукурудзу, горох, бойли. Ловити його найкраще на донні снасті з потужною волосінню, оскільки ця риба відома своєю силою і здатністю чіплятися за підводні перешкоди.

Сазан (фото: Вікіпедія)

Судак

Де водиться: судак - один із найпоширеніших хижаків річок України, який може важити до 20 кг. Найчастіше його можна зустріти у Дніпрі, Десні, Південному Бузі та водосховищах. Судак полюбляє глибокі місця з кам’янистим або піщаним дном.

Чим ловити: судака ловлять на спінінг, використовуючи воблери, блешні та силіконові приманки. Також його можна ловити на живця, особливо в місцях із сильною течією. Судак активний переважно вночі та вранці.

Судак (фото: Вікіпедія)