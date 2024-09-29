5 найдивніших риб, які можна зловити в Україні: де вони водяться і як виглядають

Всесвітні екологічні зміни привели до того, що у водоймах України стали з'являтися досі небачені там водні істоти. Деякі з них мають дивне забарвлення або форму, а деякі навіть на риб не схожі!

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дивних риб-чужинців в українських річках та озерах.

Сонячний окунь

Сонячний окунь - представник сімейства центрархових, що зустрічається в Україні в річках, лиманах і водосховищах, зокрема в Криму, дельті Дунаю та водосховищах Дніпровського каскаду.

Цей вид був завезений з Північної Америки, де його природний ареал охоплює США та Канаду. Сонячний окунь має яскраве забарвлення та тіло, сплюснуте з боків, через що в англійській мові його називають "pumpkinseed".

В Україні сонячний окунь активно поширюється з 1946 року.

Сонячний окунь (фото: Вікіпедія)

Срібний карась

Срібний карась вважається найпоширенішим видом риб у наших водоймах, хоча ще в середині XX століття його в Україні не було. Цей вид риби потрапив до нас із Китаю, де його культивували ще за династії Хань.

Срібний карась має високу життєстійкість і може пережити спуск водойми, зарившись у мул. Його поширення призвело до витіснення аборигенного золотого карася, якого тепер внесено до Червоної книги України.

Розселення срібного карася в українських водоймах також призвело до зниження чисельності багатьох інших видів риб.

Срібний карась (фото: Рибалка.in.ua)

Амурський чебачок

В Україні водиться така риба, як амурський чебачок. Це прісноводна риба, родом з Японії та Китаю, яка живе у всіх водоймах нашої країни, ведучи непомітне життя.

Вона потрапила до нас у 50-х роках минулого століття завдяки інтродукції і почала швидко заселяти європейські водойми. Зараз амурський чебачок поширений майже по всій Європі, крім скандинавських країн.

У Дніпрі на 10 квадратних метрах водиться кілька кілограмів цієї риби. Її численні зграї підривають кормову базу цінних риб і знищують їхню ікру. Чебачок також може кусати купальників за ноги, що робить його неприємним сусідом у водоймах.

Амурський чебачок (фото: Вікіпедія)

Мохуватка чудова

Мохуватка чудова, або Pectinatella magnifica, - це колонія організмів, що утворюють желеподібні кулі вагою до 6 кілограмів. Родом з Північної Америки, вона потрапила до Європи наприкінці XIX століття з баластними водами. В останні роки мохуватка активно поширюється новими територіями.

Мохуватку вперше виявили та дослідили нещодавно в Дніпрі, неподалік села Осещина Вишгородського району. Вона, ймовірно, потрапила сюди з дельти Дунаю, прикріпившись до риболовецького спорядження. Поява мохуватки в Дніпрі є тривожним сигналом для екологів.

Мохуватка чудова (фото: Вікіпедія)

Кольчужний сом

Кольчужний сом, також відомий як лорікарія, походить із річок Південної Америки. Ця риба має характерне тіло, покрите кістковими пластинками, що нагадують кольчугу, яка захищає її від хижаків.

Кольчужні соми ведуть донний спосіб життя, харчуючись переважно водоростями та залишками органічних речовин. Вони є важливими мешканцями акваріумів, де допомагають підтримувати чистоту, поїдаючи водорості з поверхні скла та декору.

Завдяки своєму мирному характеру, вони добре уживаються з іншими видами риб. Кольчужний сом любить теплу воду та потребує укриттів, щоб почуватися комфортно. В 2020 році кольчужний сом був вперше виловлений у Дніпрі.

Кольчужний сом (фото: vechirniy.kyiv.ua)