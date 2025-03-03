Які спиртні напої можна пити у Великий піст, а які - під забороною?

Чи можна вживати вино під час Великого посту?

Церковний устав не містить суворої заборони на вживання вина під час Великого посту.

У ті часи, коли формувався устав Типікон, в монастирях не було поширених сьогодні чаю та кави, а основним напоєм було саме вино. Його використовували не лише для втамування спраги, а й як поживний продукт, що довго зберігався.

У Святому Письмі неодноразово згадується про вино як частину раціону людини, наприклад, у Псалмі 103 говориться: "…і вино, що веселиться серце людини".

Крім того, вино є невід’ємною частиною таїнства Причастя, що також вказує на його особливе значення. У монастирях традиційно вживали розбавлене вино (одна частина вина на три частини води), що було нормою ще з античних часів. Тому помірне вживання вина під час посту допускається, але важливо зберігати міру.

Скільки вина можна випивати під час Великого посту?

Хоча повної заборони на вино немає, церковна традиція закликає до помірності. Типікон передбачає, що в ті дні, коли дозволено вживати вино, його кількість не повинна перевищувати двох невеликих чаш об'ємом 125-150 мл.

Найчастіше вино дозволяється в суботу, неділю, а також у престольні свята. Древні греки мали правило: "Перша чаша - для втамування спраги, друга - для задоволення, третя - для безумства", що підкреслює важливість помірності.

В монастирях традиційно використовували лише сухе вино, розбавлене водою, що робило його менш міцним. Вживання вина у дні суворого посту, наприклад у Страсний тиждень, вважається небажаним. Також варто пам’ятати, що пост - це не лише про їжу, а й про духовне очищення, тому надмірне споживання навіть дозволених продуктів суперечить його суті.

У Великий піст алкоголь треба вживати дуже стримано (фото: Freepik.com)

Чи дозволено вживати пиво постуючим християнам?

На відміну від вина, яке згадується в Святому Письмі, пиво не має такого широкого богословського обґрунтування. Проте в християнських країнах із холодним кліматом, де виноград не ріс, у монастирях варили пиво, яке також сприймалося як поживний продукт.

У католицьких монастирях Німеччини та Бельгії в XVII столітті навіть існувала традиція посту на пиві, коли монахи відмовлялися від твердої їжі, споживаючи лише спеціально зварене густе пиво.

В православній традиції немає прямої заборони на пиво, однак його споживання має бути помірним. Варто враховувати, що культура пивоваріння в православних країнах менш розвинена, ніж у католицьких, тому сприйняття пива як пісного напою не є загальноприйнятим.

У будь-якому разі, важливо, щоб його вживання не вело до надмірностей і не відволікало від духовного життя.

Який алкоголь небажано вживати під час Великого посту?

Під час посту особливо важливо уникати міцних алкогольних напоїв, таких як горілка, коньяк, самогон або лікери.

Вони не лише впливають на свідомість і можуть стати перешкодою для духовного зосередження, а й суперечать самій ідеї помірності та стриманості. У монастирських традиціях дозволялося лише слабке вино, розбавлене водою, адже воно використовувалося радше як харчовий продукт, а не засіб для сп’яніння.

Міцний алкоголь, навпаки, сприймається як надмірність, що не відповідає духу посту. Крім того, такі напої можуть провокувати зловживання, що суперечить ідеї самоконтролю. Якщо людина вважає за необхідне дотримуватися посту не тільки в їжі, а й у своїх звичках, варто уникати вживання будь-яких міцних спиртних напоїв у цей період.

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