Які смачні продукти допоможуть вам худнути швидше: тримайте корисний список

1. Квасоля

Недорога, ситна та універсальна квасоля - відмінне джерело білка. Квасоля також багата на клітковину і повільно перетравлюється. Це означає, що ви довше відчуваєте себе ситим, що може завадити вам їсти більше.

2. Суп

Почніть трапезу з чашки супу, і, можливо, зрештою ви з'їсте менше. Не має значення, густий суп або протертий, головне, щоб він був на бульйоні. Якщо ви хочете, щоб суп містив від 100 до 150 калорій на порцію, то відмовтеся від вершків та масла.

3. Темний шоколад

Хочете насолодитися шоколадом між їдою? Замість молочного шоколаду виберіть один-два маленькі квадратики темного шоколаду. В одному дослідженні любителі шоколаду, яким давали темний шоколад, за кілька годин з'їли на 15% менше піци, ніж ті, хто їв молочний шоколад.

4. Овочеве пюре

Ви можете додати до свого раціону більше овочів, насолоджуватися "обманною" їжею та одночасно скоротити кількість споживаних калорій. Коли дослідники зі штату Пенсільванія додали пюре з цвітної капусти та цукіні в макарони із сиром, людям, схоже, страва сподобалася не менше. Але вони з'їли на 200–350 калорій менше. Ці корисні овочі додали низькокалорійності смачній страві.

5. Йогурт із ягодами

Багатий білком сніданок може допомогти вам протистояти нападам перекушування протягом дня.

У дослідженні групи молодих жінок, які страждають на ожиріння, ті, хто починав день з 35 грамів білка (це, ймовірно, набагато більше, ніж ви їсте), відразу відчули себе ситими. Жінки з'їли сніданок калорійністю 350 калорій, до якого входили яйця та котлета з яловичої ковбаси.

Ефект від сніданку з високим вмістом білка, мабуть, зберігався до вечора, коли жінки їли менше жирних та солодких продуктів, ніж жінки, які мали на сніданку пластівці.

Яйця та ковбаса - не єдині варіанти, і, враховуючи їх насичені жири, вам, можливо, доведеться щось змінити. Грецький йогурт з ягодами та горіхами - один з варіантів. Просто виберіть йогурт, до якого не додано цукор.

6. Горіхи

Щоб перекусити на бігу, візьміть невелику жменю будь-яких горіхів, наприклад мигдалю, арахісу, волоських горіхів або горіхів пекан. Дослідження показують, що коли люди жують горіхи, вони автоматично їдять менше під час наступного прийому їжі.

7. Яблука (зі шкіркою)

Відмовтеся від яблучного соку та яблучного пюре і замість цього виберіть хрустке яблуко зі шкіркою. Цілісні фрукти притуплюють апетит так, як цього не роблять фруктові соки та соуси.

Одна з причин полягає в тому, що сирі фрукти містять більше клітковини. Крім того, жування посилає в мозок сигнали, що ви з'їли щось суттєве.

8. Йогурт

Незалежно від того, віддаєте перевагу грецькому або традиційному варіанту, йогурт може бути корисним для вашої талії.

Гарвардське дослідження спостерігало більш ніж 120 000 осіб протягом десятиліття або довше. Йогурт з усіх продуктів, які відстежувалися, був найбільш тісно пов'язаний із втратою ваги.

Це не доводить, що йогурт сприяє зниженню ваги, але виділяється серед інших продуктів.

9. Грейпфрут

Так, грейпфрут дійсно може допомогти вам скинути зайву вагу, особливо якщо ви схильні до ризику діабету.

Дослідники з клініки Скриппс у Сан-Дієго виявили, що коли люди, які страждають на ожиріння, з'їдали половину грейпфрута перед кожним прийомом їжі, вони втрачали в середньому 3,5 фунта ваги за 12 тижнів. Вживання грейпфрутового соку дало самі результати.

Але грейпфрутовий сік не має будь-яких доведених "жироспалюючих" властивостей - можливо, він просто допомагає людям почуватися ситими.

Будьте обережні: вам не можна вживати грейпфрут або грейпфрутовий сік, якщо ви приймаєте певні ліки, тому перевірте етикетку на всіх ваших рецептах або спитайте свого фармацевта чи лікаря.