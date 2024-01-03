Какие вкусные продукты помогут вам худеть быстрее: держите полезный список

1. Фасоль

Недорогая, сытная и универсальная фасоль - отличный источник белка. Фасоль также богата клетчаткой и медленно переваривается. Это означает, что вы дольше чувствуете себя сытым, что может помешать вам есть больше.

2. Суп

Начните трапезу с чашки супа, и, возможно, в конечном итоге вы съедите меньше. Неважно, густой суп или протертый, главное, чтобы он был на бульоне. Если вы хотите, чтобы суп содержал от 100 до 150 калорий на порцию, то откажитесь от сливок и масла.

3. Темный шоколад

Хотите насладиться шоколадом между приемами пищи? Вместо молочного шоколада выберите один-два маленьких квадратика темного шоколада. В одном исследовании любители шоколада, которым давали темный шоколад, через несколько часов съели на 15% меньше пиццы, чем те, кто ел молочный шоколад.

4. Овощное пюре

Вы можете добавить в свой рацион больше овощей, наслаждаться "обманной" едой и одновременно сократить количество потребляемых калорий. Когда исследователи из штата Пенсильвания добавили пюре из цветной капусты и цукини в макароны с сыром, людям, похоже, блюдо понравилось не меньше. Но они съели на 200–350 калорий меньше. Эти полезные овощи добавили низкокалорийности вкусному блюду.

5. Йогурт с ягодами

Богатый белком завтрак может помочь вам противостоять приступам перекусов в течение дня.

В исследовании группы молодых женщин, страдающих ожирением, те, кто начинал день с 35 граммов белка (это, вероятно, намного больше, чем вы едите), сразу почувствовали себя более сытыми. Женщины съели завтрак калорийностью 350 калорий, в который входили яйца и котлета из говяжьей колбасы.

Эффект от завтрака с высоким содержанием белка, по-видимому, сохранялся до вечера, когда женщины ели меньше жирных и сладких продуктов, чем женщины, у которых на завтрак были хлопья.

Яйца и колбаса - не единственные варианты, и, учитывая их насыщенные жиры, вам, возможно, придется что-то изменить. Греческий йогурт с ягодами и орехами - один из вариантов. Просто выберите йогурт, в который не добавлен сахар.

6. Орехи

Чтобы перекусить на бегу, возьмите небольшую горсть любых орехов, например, миндаля, арахиса, грецких орехов или орехов пекан. Исследования показывают, что, когда люди жуют орехи, они автоматически едят меньше во время последующего приема пищи.

7. Яблоки (с кожурой)

Откажитесь от яблочного сока и яблочного пюре и вместо этого выберите хрустящее яблоко с кожурой. Цельные фрукты притупляют аппетит так, как этого не делают фруктовые соки и соусы.

Одна из причин заключается в том, что сырые фрукты содержат больше клетчатки. Кроме того, жевание посылает в мозг сигналы, что вы съели что-то существенное.

8. Йогурт

Независимо от того, предпочитаете ли вы греческий или традиционный вариант, йогурт может быть полезен для вашей талии.

Гарвардское исследование наблюдало за более чем 120 000 человек в течение десятилетия или дольше. Йогурт из всех продуктов, которые отслеживались, был наиболее тесно связан с потерей веса.

Это не доказывает, что йогурт способствует снижению веса, но он выделяется среди других продуктов.

9. Грейпфрут

Да, грейпфрут действительно может помочь вам сбросить лишний вес, особенно если вы подвержены риску диабета.

Исследователи из клиники Скриппс в Сан-Диего обнаружили, что, когда люди, страдающие ожирением, съедали половину грейпфрута перед каждым приемом пищи, они теряли в среднем 3,5 фунта веса за 12 недель. Употребление грейпфрутового сока дало те же результаты.

Но грейпфрутовый сок не обладает какими-либо доказанными "жиросжигающими" свойствами - возможно, он просто помогает людям чувствовать себя сытыми.

Будьте осторожны: вам нельзя употреблять грейпфрут или грейпфрутовый сок, если вы принимаете определенные лекарства, поэтому проверьте этикетку на всех ваших рецептах или спросите своего фармацевта или врача.