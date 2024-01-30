ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым: список от Минздрава

Украина, Вторник 30 января 2024 14:08
UA EN RU
Какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым: список от Минздрава Какие вакцины нужно сделать взрослым (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Врачи разработали календарь прививок, по которому можно ориентироваться, какие вакцины нужно сделать детям. Однако некоторые прививки взрослым также нужно делать и своевременно "обновлять".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице Минздрава в Facebook.

Какие прививки нужно делать взрослым

"Война, скопление людей, повышенный риск получить травму/ранение - все это увеличивает возможность инфицироваться и является дополнительной причиной не пропускать плановые прививки как детям, так и взрослым", - отмечают в Минздраве.

По их данным, в 2023 году в Украине зафиксирован случай смерти от дифтерии. Вакцинация от этого заболевания входит в Календарь профилактических прививок. Вот почему важно своевременно их обновлять.

Эти прививки взрослым нужно делать повторно:

  • дифтерия и столбняк - каждые 10 лет
  • гепатит B - три прививки с интервалом 0 - 1 - 6 месяцев
  • грипп - каждый год
  • Covid-19 - первичный курс (две или одна базовая вакцины и одна бустерная); первая бустерная прививка: через пять месяцев; следующие "бустеры": для групп риска через 6-12 месяцев после предыдущего

Какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым: список от Минздрава

Повторные прививки для детей

Согласно календарю профилактической вакцинации детям нужно проводить следующие профилактические прививки:

  • гепатит B - первые сутки, два месяца, шесть месяцев
  • корь, паротит, краснуха - 12 месяцев, шесть лет
  • дифтерия, столбняк - два, четыре, шесть месяцев, 18 месяцев, шесть и 16 лет
  • коклюш - два, четыре, шесть месяцев, 18 месяцев
  • полиомиелит - два, четыре, шесть месяцев, 18 месяцев, шесть и 14 лет
  • ХИБ-инфекция - два, четыре, 12 месяцев

Только от туберкулеза вакцину делают раз в жизнь - в течение первых трех-пяти суток жизни ребенка.

Какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым: список от Минздрава

Раньше мы рассказывали, кому обязательно нужно вакцинироваться от гриппа.

Читайте также, зачем прививаться, если вакцина не гарантирует защиту от заражения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Грипп Вакцина от коронавируса
NEWS
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник