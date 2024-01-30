Какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым: список от Минздрава

Врачи разработали календарь прививок, по которому можно ориентироваться, какие вакцины нужно сделать детям. Однако некоторые прививки взрослым также нужно делать и своевременно "обновлять".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице Минздрава в Facebook .

Какие прививки нужно делать взрослым

"Война, скопление людей, повышенный риск получить травму/ранение - все это увеличивает возможность инфицироваться и является дополнительной причиной не пропускать плановые прививки как детям, так и взрослым", - отмечают в Минздраве.

По их данным, в 2023 году в Украине зафиксирован случай смерти от дифтерии. Вакцинация от этого заболевания входит в Календарь профилактических прививок. Вот почему важно своевременно их обновлять.

Эти прививки взрослым нужно делать повторно:

дифтерия и столбняк - каждые 10 лет

гепатит B - три прививки с интервалом 0 - 1 - 6 месяцев

грипп - каждый год

Covid-19 - первичный курс (две или одна базовая вакцины и одна бустерная); первая бустерная прививка: через пять месяцев; следующие "бустеры": для групп риска через 6-12 месяцев после предыдущего

Повторные прививки для детей

Согласно календарю профилактической вакцинации детям нужно проводить следующие профилактические прививки:

гепатит B - первые сутки, два месяца, шесть месяцев

корь, паротит, краснуха - 12 месяцев, шесть лет

дифтерия, столбняк - два, четыре, шесть месяцев, 18 месяцев, шесть и 16 лет

коклюш - два, четыре, шесть месяцев, 18 месяцев

полиомиелит - два, четыре, шесть месяцев, 18 месяцев, шесть и 14 лет

ХИБ-инфекция - два, четыре, 12 месяцев

Только от туберкулеза вакцину делают раз в жизнь - в течение первых трех-пяти суток жизни ребенка.