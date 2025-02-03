Розсада в лютому: які овочі варто сіяти вже зараз

Коли починати вирощування розсади

Терміни посіву залежать від кліматичних умов: у теплих регіонах починати можна раніше, у холодніших - пізніше. Головне правило - орієнтуватися на дату останніх заморозків і відрахувати назад 1-2,5 місяці, додаючи ще два тижні на проростання насіння.

Наприклад, ранні сорти томатів можна висівати за 50-60 днів до висадки в ґрунт, а перець і баклажани - за 60-70 днів. Якщо посіяти надто рано, розсада може перерости, витягнутися та стати слабкою. Запізнілий посів призведе до того, що рослини не встигнуть зміцніти перед висадкою.

У лютому світловий день збільшується до 10 годин, що є критично важливим фактором для росту багатьох культур. Якщо природного освітлення недостатньо, слід використовувати спеціальні лампи для освічування.

Що сіяти у лютому?

У цей період доцільно висівати культури з тривалим вегетаційним періодом, які довго розвиваються до моменту пересадки в ґрунт.

Для теплиці можна почати вирощувати розсаду

перцю,

баклажанів,

ранніх низькорослих томатів

кореневої селери.

Для відкритого ґрунту підходять

цибуля-порей,

чорнушка,

ранні сорти броколі

кольорової капусти.

Серед квітів, які варто сіяти у лютому, популярні петунія, віола, алісум, портулак, дзвоник, амарант, волошка та маргаритка.

Більшість овочів і квітів висівають після 25 лютого, коли день стає довшим. Важливо враховувати кліматичні особливості, адже багато рослин не переносять зниження температури нижче -4°C. Помилки в підборі культур можуть призвести до загибелі розсади або її слабкого росту.

В лютому вже час готуватися до посівного сезону (фото: Freepik.com)

Як вибрати якісне насіння

Якість насіння визначає успішність майбутнього врожаю, тому слід звертати увагу на термін зберігання та зовнішній вигляд. Гарне насіння повинно бути повноцінним, без ушкоджень і стороннього запаху.

Для перевірки можна використовувати водний тест: насіння замочують у воді, і ті, що спливають, видаляють. Ще один спосіб - сухий електростатичний тест, коли легкі та порожні насінини притягуються до наелектризованої палички.

Перед посадкою якісне насіння бажано замочити у слабкому розчині марганцівки на 30 хвилин для знезараження. Після цього їх промивають чистою водою і розкладають на вологій тканині для пророщування. Така підготовка підвищує схожість і захищає майбутні рослини від хвороб.

Підготовка ґрунту для розсади

Ґрунт для розсади має бути пухким, родючим і добре утримувати вологу, щоб забезпечити оптимальні умови для росту коренів. Занадто щільна або кисла земля погано підходить для молодих рослин, оскільки уповільнює їх розвиток.

Найкращим варіантом є покупний субстрат для розсади або самостійно підготовлена суміш із перегною, дернової землі та піску. Важливо знезаразити ґрунт перед посадкою, прогріваючи його в духовці при 50-60°C або проливаючи слабким розчином марганцівки.

Кислотність ґрунту має бути в межах pH 6,5-7,0, оскільки занадто кисле середовище заважає рослинам засвоювати поживні речовини. Для зниження кислотності можна додати деревну золу або вапнякове борошно.

Розсада буде добре рости лише у правильних умовах (фото: Freepik.com)

Оптимальна температура і вологість

Температурний режим відіграє ключову роль у формуванні здорової розсади. Оптимальна температура для більшості овочевих культур - +20…+25°C вдень і +16…+20°C вночі після проростання.

Якщо температура буде нижчою, зростання сповільниться, а корені можуть загнити через надлишок вологи. Надто висока температура призводить до витягування розсади та пересихання ґрунту.

Важливо також контролювати рівень вологості: надмірна волога сприяє розвитку грибкових захворювань, а недостатня - викликає в’янення рослин. Ґрунт повинен бути помірно вологим, але не перезволоженим, а для дренажу слід використовувати піддони з отворами.

Підживлення і загартовування розсади

Правильне підживлення розсади забезпечує міцний ріст і розвиток рослин, підвищуючи їхню стійкість до хвороб. Першу підгодівлю проводять після появи 1-2 справжніх листочків, використовуючи комплексні добрива.

Надлишок добрив може викликати опіки коренів або накопичення солей у ґрунті, тому важливо дотримуватися дозувань. Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду потрібно загартовувати, поступово привчаючи її до природних умов.

За два тижні до висадки рослини починають виносити на свіже повітря на кілька годин, поступово збільшуючи час перебування.