Розсада в лютому: які овочі варто сіяти вже зараз
Лютий - ідеальний період для підготовки до посівного сезону. Важливо правильно визначити терміни посіву розсади, підібрати культури для посадки та підготувати ґрунт.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, коли починати вирощування розсади, як відібрати якісне насіння, підготувати ґрунт і підтримувати оптимальні умови для росту.
Коли починати вирощування розсади
Терміни посіву залежать від кліматичних умов: у теплих регіонах починати можна раніше, у холодніших - пізніше. Головне правило - орієнтуватися на дату останніх заморозків і відрахувати назад 1-2,5 місяці, додаючи ще два тижні на проростання насіння.
Наприклад, ранні сорти томатів можна висівати за 50-60 днів до висадки в ґрунт, а перець і баклажани - за 60-70 днів. Якщо посіяти надто рано, розсада може перерости, витягнутися та стати слабкою. Запізнілий посів призведе до того, що рослини не встигнуть зміцніти перед висадкою.
У лютому світловий день збільшується до 10 годин, що є критично важливим фактором для росту багатьох культур. Якщо природного освітлення недостатньо, слід використовувати спеціальні лампи для освічування.
Що сіяти у лютому?
У цей період доцільно висівати культури з тривалим вегетаційним періодом, які довго розвиваються до моменту пересадки в ґрунт.
Для теплиці можна почати вирощувати розсаду
- перцю,
- баклажанів,
- ранніх низькорослих томатів
- кореневої селери.
Для відкритого ґрунту підходять
- цибуля-порей,
- чорнушка,
- ранні сорти броколі
- кольорової капусти.
Серед квітів, які варто сіяти у лютому, популярні петунія, віола, алісум, портулак, дзвоник, амарант, волошка та маргаритка.
Більшість овочів і квітів висівають після 25 лютого, коли день стає довшим. Важливо враховувати кліматичні особливості, адже багато рослин не переносять зниження температури нижче -4°C. Помилки в підборі культур можуть призвести до загибелі розсади або її слабкого росту.
В лютому вже час готуватися до посівного сезону (фото: Freepik.com)
Як вибрати якісне насіння
Якість насіння визначає успішність майбутнього врожаю, тому слід звертати увагу на термін зберігання та зовнішній вигляд. Гарне насіння повинно бути повноцінним, без ушкоджень і стороннього запаху.
Для перевірки можна використовувати водний тест: насіння замочують у воді, і ті, що спливають, видаляють. Ще один спосіб - сухий електростатичний тест, коли легкі та порожні насінини притягуються до наелектризованої палички.
Перед посадкою якісне насіння бажано замочити у слабкому розчині марганцівки на 30 хвилин для знезараження. Після цього їх промивають чистою водою і розкладають на вологій тканині для пророщування. Така підготовка підвищує схожість і захищає майбутні рослини від хвороб.
Підготовка ґрунту для розсади
Ґрунт для розсади має бути пухким, родючим і добре утримувати вологу, щоб забезпечити оптимальні умови для росту коренів. Занадто щільна або кисла земля погано підходить для молодих рослин, оскільки уповільнює їх розвиток.
Найкращим варіантом є покупний субстрат для розсади або самостійно підготовлена суміш із перегною, дернової землі та піску. Важливо знезаразити ґрунт перед посадкою, прогріваючи його в духовці при 50-60°C або проливаючи слабким розчином марганцівки.
Кислотність ґрунту має бути в межах pH 6,5-7,0, оскільки занадто кисле середовище заважає рослинам засвоювати поживні речовини. Для зниження кислотності можна додати деревну золу або вапнякове борошно.
Розсада буде добре рости лише у правильних умовах (фото: Freepik.com)
Оптимальна температура і вологість
Температурний режим відіграє ключову роль у формуванні здорової розсади. Оптимальна температура для більшості овочевих культур - +20…+25°C вдень і +16…+20°C вночі після проростання.
Якщо температура буде нижчою, зростання сповільниться, а корені можуть загнити через надлишок вологи. Надто висока температура призводить до витягування розсади та пересихання ґрунту.
Важливо також контролювати рівень вологості: надмірна волога сприяє розвитку грибкових захворювань, а недостатня - викликає в’янення рослин. Ґрунт повинен бути помірно вологим, але не перезволоженим, а для дренажу слід використовувати піддони з отворами.
Підживлення і загартовування розсади
Правильне підживлення розсади забезпечує міцний ріст і розвиток рослин, підвищуючи їхню стійкість до хвороб. Першу підгодівлю проводять після появи 1-2 справжніх листочків, використовуючи комплексні добрива.
Надлишок добрив може викликати опіки коренів або накопичення солей у ґрунті, тому важливо дотримуватися дозувань. Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду потрібно загартовувати, поступово привчаючи її до природних умов.
За два тижні до висадки рослини починають виносити на свіже повітря на кілька годин, поступово збільшуючи час перебування.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Gardeners' World, Moysad.com.ua, Real Simple.