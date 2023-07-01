Які рослини не можна викидати або передаровувати, бо підуть гроші і сімейне щастя

Крассула, або "грошове дерево"

Вважається, що рослини з округлим, м’яким листям приносять удачу і матеріальне благополуччя. Для того, щоб в домі водилися гроші, радять закопати в горщику з крассулою одну монетку або повісити китайські монетки на листя дерев. Так вони будуть давати дереву додаткову силу.

Якщо грошове дерево подарували вам на день народження, воно принесе удачу та успіх у житті.

Активний ріст вважається ознакою щастя, а поганий - навпаки. Коли з крассулою все добре, або вона почала квітнути (що рідко) - це означає, що у домочадців все добре, гроші примножуються. А от усихання та хвороби говорять про швидке руйнування добробуту господарів.

Якщо ваше дерево захворіло, не викидайте його. Краще спробуйте відновити його, вилікувати, або ж розсадіть і виростіть нове.

"Грошове дерево" - символ добробуту (фото: pixabay)

Спатифілум, або "жіноче щастя"

Спатифілум, який ще називають "жіноче щастя", квітне тільки в щасливих оселях. І чим рясніше цвітіння, тим більше гармонії. В цьому є логіка, адже коли в родині мир і лад, є час і наснага доглядати за квітами. Там де є непорозуміння і часті сварки, спатифілум квітів не дає, в'яне і чахне.

Вважається також, що спатифілум, потрапивши в "складний будинок", може своєю енергетикою налагодити сприятливий клімат.

А ще кажуть, що "жіноче щастя" допоможе незаміжнім дівчатам знайти другу половинку, сімейним - зберегти гармонію, а бездітним - обзавестися дітками.

Спатифілум приваблює жіноче щастя (фото: pixabay)

Антуріум, або "чоловіче щастя"

Цю рослину називають "чоловічим щастям" і рекомендують вирощувати поруч зі спатифілумом. Кажуть, так їхній ефект посилюється. Коли ми говорили про спатіфілум, то основні повір’я були пов’язані саме з жінками, магічні ж властивості антуриума більш актуальні для чоловіків.

Кажуть, що рослина здатна підсилювати в чоловіках силу волі, твердість характеру, хоробрість, уміння брати на себе відповідальність. Також квітка здатна нормалізувати сексуальні розлади, посилювати лібідо.

Жінкам антуріум допоможе зустріти любов. Антуріум наповнить оселю чоловічою енергетикою, яка незабаром приверне до жінки того самого "прекрасного принца".

Тепер зрозуміло, чому викидати спатифілум і антуріум - дуже погана ідея.

Прекрасний антуріум символізує чоловічу енергію (фото: pixabay)

Заміокулькас, або "доларове дерево"

Кажуть, що з появою цієї екзотичної рослини в квартирі незабаром на вас чекає поліпшення фінансового стану. Деякі власники доларового дерева радять закопувати в ґрунт монетки, бажано іноземної валюти.

Крім того заміокулькас - символ жіночого щастя. Якщо дівчина самотня і довго не може вийти заміж або завагітніти, їй обов'язково необхідно доларове дерево в кімнаті. А щоб привернення гідного чоловіка за допомогою квітки спрацювало, заміокулькас має бути подарований вам заміжньою жінкою, яка щаслива у шлюбі.

Якщо ви перебуваєте в сумнівах і не можете зважитися на будь-яку зміну у вашому житті, а заміокулькас раптом зацвів (що буває рідко) - це сигнал, що за справу варто братися.

"Доларове дерево" приваблює щастя і гроші, тож викидати його не варто (фото: pixabay)

Фіалка, або сенполія

Фіалка - ще одна потужна рослина, яка привертає в дім успіх. Поставити її треба у південно-східному куточку вашого будинку, тоді вона буде приносити фінансовий достаток і процвітання і стане справжнім магнітом для грошей.

Також вважається, що фіалка приносить гармонію в сім'ю. Якщо тримати її в оселі, то домочадців будуть обходити сварки і суперечки.

Кажуть, що біди, злидні і сімейні сварки обходять оселі, де на підвіконнях гарно квітнуть фіалки.

Фіалка приверне щастя і багатство (фото: pixabay)