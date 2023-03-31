UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які речі можна спокійно брати з готельних номерів: список

Фото: Що можна і не можна брати із готельних номерів (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто, зупиняючись у готелях, багато хто з нас не знає, що деякі речі з номерів можна брати постояльцям.

Які саме ці предмети розповіли у виданні Sante Plus.

У великих готелях прийнято щодня оновлювати деякі продукти, особливо ті, що знаходяться у ванній кімнаті. І, скажімо прямо, більшості клієнтів особливо подобаються ці маленькі пляшечки з шампунем, гелем для душу та іншими засобами для догляду за тілом. Вони, не вагаючись, кладуть їх у свій багаж, щоби привезти додому. Давайте прояснимо, що можна назвати крадіжкою, а що ні.

Що можна брати з готельних номерів

Домашні капці

Елегантні, м'які та пухнасті капці красивих готелів подобаються всім мандрівникам. З першого дня після душу ми їх із задоволенням надягаємо і вони зігрівають наші ноги. Будьте впевнені, що готель безплатно надає вам їх. Через те, що ніхто не буде використовувати їх після вас, ви можете взяти їх з собою.

Туалетне приладдя

Хороша новина в тому, що всі ці продукти можна брати з собою. Достатньо, щоб запастися шампунями, гелями для душу, зволожуючими кремами, маслами та іншими засобами догляду. Як ви могли помітити, деякі дорогі готелі пропонують цілий набір корисних речей: зубні щітки, зубну пасту, бритви, ватяні палички, гребінці, набори для шиття і т.д. Найпрестижніші навіть радують вас зразками елітної парфумерії. Все це є безкоштовним для клієнта.

Їжа та напої

Як привітання деякі готелі роблять все можливе, щоб задовольнити своїх клієнтів. Таким чином, як тільки ви увійдете в кімнату, вас приємно здивує кошик із фруктами на столі, шоколад, вода та напої.

Очевидно, оскільки це продукти, що швидко псуються, ви можете насолоджуватися ними із задоволенням. У деяких готелях найщасливіші можуть навіть скористатися безкоштовною пляшкою шампанського та більш вишуканими закусками. Але слід пам'ятати, що все в міні-барі, переважно алкоголь, є платним.

Блокноти та ручки

Нерідко в готелях можна знайти блокноти, ручки та олівці з логотипом готелю. Не хвилюйтеся, вони кладуться для кожного клієнта, тому ви можете залишити при собі.

Читайте також, що так роблять у готелях. Як зробити так, щоб у туалеті був приємний запах.

Крім того, ми писали, що цими львівськими готелями володіють колишні росіяни.

Читайте РБК-Україна в Google News
отель