Які речі не можна носити в гаманці, щоб не відлякати фінансову удачу: точний список
Гаманець має дуже дивну властивість: начебто кладеш туди тільки гроші, а потім в ньому вже знаходиться багато зайвих речей. А вони своєю чергою відлякують фінансовий успіх.
Які речі не можна класти у гаманець - читайте на Styler нижче.
Чеки і квитанції
Касові документи, що підтверджують фінансові операції, зберігати потрібно обов'язково, але не в гаманці. Все тому, що в ньому вони створюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік, і тим самим приносять збитки.
Купюри-сувеніри
В гаманці не варто зберігати несправжні гроші, в тому числі і подарункові банкноти.
Для залучення фінансової удачі краще носити купюру номіналом в один долар, але тільки не підроблені гроші.
Фотографії
Деякі люди люблять класти у гаманець фотографії близьких їм людей. Однак, це велика помилка.
Все тому, що для акумулювання грошових потоків для гаманця необхідна тільки енергія його господаря. Чужа енергетика з фото блокуватиме фінансові потоки.
Записки і ліки
Таблетки та рецепти на ліки зберігати в гаманці з грошима не можна. Найкраще зберігати їх в сумці, адже так можна відлякати фінансову удачу.
Документи
Гаманець не найкраще місце для зберігання документів, адже вони можуть пом'ятись. Для посвідчення водія та інших документів краще завести окреме портмоне.
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