Не робіть цю помилку! Які речі категорично не можна прати при 60 градусах

Температурні режими 40 та 60 градусів є найбільш популярними серед господинь під час прання одягу. Однак важливо знати, що деякі речі не можна прати при такій температурі, адже вони можуть втратити свої властивості або навіть пошкодитися.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає, які саме речі не варто прати при 60 градусах, і які тканини слід прати за іншими режимами.
Деякі види тканин просто не переносять високу температуру. Ось чотири види матеріалів, які не варто прати при 60 градусах:
Тому варто прати їх при температурі не вище 30 градусів і тривалістю прання не більше 50 хвилин.
Якщо ви сумніваєтеся, чи можна прати конкретну річ при 60 градусах, краще не ризикувати і обирати нижчий температурний режим.
Є такі речі, для яких прання при 60 градусах не є шкідливим.
Дитячий одяг з натуральних тканин: температура 60 градусів допоможе ефективно знищити бактерії, які можуть знаходитися на одязі, і тому є оптимальною для прання дитячих речей.
Джинси: їх також можна прати при 60 градусах, але це має бути максимальний поріг, інакше вони можуть "сісти".
Щодо трусів, важливо звертати увагу на склад тканини. Синтетику краще прати при температурі 30-40 градусів, а ось натуральна бавовна витримує прання при 60 градусах (для білого навіть можливо прати при 90 градусах).
Щоб з'ясувати, чи можна прати постільну білизну при 60 градусах, важливо розуміти, з якої саме тканини вона зроблена.
Льон та біла бавовна: витримують температури від 60 градусів і вище.
Звичайна бавовна, бязь, сатин, поплін: оптимально прати при температурі не вище 40 градусів.
Таким чином, перш ніж завантажити білизну в пральну машину, обов'язково перевірте етикетку на виробі та ознайомтеся зі складом тканини.
Щодо рушників, то білі рушники можна прати при температурі до 90 градусів, а для кольорових максимально допустимий поріг - 60 градусів.
Бавовняні рушники "люблять" гаряче прання, тому при 60 градусах з ними нічого поганого не станеться.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Real Simple, Bob Vila, Homes and Gardens.