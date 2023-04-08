Які продукти зростуть у ціні напередодні Великодня та скільки тепер коштуватимуть: перелік із цінами
Трохи більше як за тиждень українці святкуватимуть Великдень. Традиційно в цей день на столі стоятимуть усі заборонені на час посту продукти, а саме: м'ясо, крашанки, паски тощо. Однак, як це часто буває, з підвищенням попиту ростуть і ціни, тому Великдень - не виняток.
Які продукти додадуть у ціні напередодні свята - читайте нижче в матеріалі Styler.
Перелік продуктів із цінами
М'ясо
Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі Obozrevatel, найпопулярнішим м'ясом на Великдень є свинина. Перед Великоднем вона може подорожчати на 5-10%.
Зараз вартість на цей вид м'яса приблизно така:
- ошийок - 189-219 грн/кг
- лопатка - 166-179 грн/кг
- грудинка - 169-171 грн/кг
- шашлик зі свинини – 157-205 грн/кг
- ребра - 161-175 грн/кг
- підчеревина - 164-170 грн/кг
Яйця
Це ще один головний атрибут святкового столу. Варто зазначити, що порівняно з минулим роком ціна за десяток зросла приблизно у два рази.
Зараз вартість варіюється від 67 до 74 гривень за десяток. Експерт каже, що за ненайкращих обставин до Великодня ця ціна може зрости ще на 8-10%. Проте водночас зазначає, що цього може й не відбутися.
Овочі
Це далеко не заборонені продукти для споживання під час посту, але з настанням тепла та весни на українських столах усе частіше з'являються свіжі овочі.
Цього року їхня вартість і без святкового ажіотажу достатньо висока та вже певний час такою залишається.
Наразі середні ціни на найпопулярніші овочі такі:
- зелена цибуля - 42 гривні за 100 грамів
- цибуля порей - 153 грн/кг
- огірки - від 199 до 208 грн/кг
- болгарський перець - 216 грн/кг
- червоні помідори - 74 грн/кг
- картопля - 9, 60 грн/кг
- молода картопля - 15 грн/кг
Раніше ми розповідали, скільки коштує великодній кошик в Україні цього року.
Читайте також, чи скасують комендантську годину в Києві на Великдень.